Gorakhpur News:गोरखपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, सरकारी आदेश में हेराफेरी कर निकाला जुलूस; फिर जो हुआ...

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में त्योहारों के बीच पुलिस ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया. जिसने प्रशासन तक को हैरान कर दिया. बारावफात का जुलूस निकालने के लिए एक युवक ने न केवल सरकारी अनुमति पत्र में हेराफेरी की, बल्कि पूरे प्रशासनिक आदेश को फर्जी बना डाला. आरोपी की चालाकी ज्यादा देर नहीं चली और अब वह पुलिस की गिरफ्त में है.

फर्जी आदेश बनाकर मांगी जुलूस की अनुमति

आरोपी अहमद रजा उर्फ शादाब, निवासी अहमद नगर, चक्सा हुसैन नूरी मस्जिद, ने 30 सितंबर को गोरखनाथ थाने में आवेदन दिया था. उसने 4 अक्तूबर को बारावफात का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी. आवेदन के साथ जो आदेश पत्र संलग्न किया गया था, उसे देखकर शुरुआत में सब सामान्य लगा. लेकिन जांच शुरू हुई तो पुलिस के होश उड़ गए.

सरकारी दस्तावेज़ में की कूटरचना

जांच अधिकारी एसआई अजय कुमार की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा 4 सितंबर को जारी पत्रांक 806/आशुलि नगर में धोखाधड़ी से छेड़छाड़ की थी. उसने पुराने आदेश को एडिट कर नया बना दिया और उसी के आधार पर जुलूस निकालने की अनुमति प्राप्त कर ली. यानी उसने सीधे-सीधे सरकारी आदेश को ही फर्जी बना डाला.

पुलिस ने पकड़ी चालाकी

पुलिस की सतर्कता से मामला समय रहते पकड़ में आ गया. जब दस्तावेजों की पुष्टि की गई तो पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

एसपी सिटी अभिनव त्यागी के अनुसार,

बताया कि, “मामले की विस्तृत जांच चल रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अकेला था या इसके पीछे कोई और भी शामिल है. त्योहारों में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा"

कानून से खिलवाड़ की कीमत क्या होगी ?

त्योहारों की आड़ में गोरखपुर में प्रशासनिक दस्तावेजों से खिलवाड़ की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से यह खेल ज्यादा देर नहीं चल पाया।.अब अहमद रजा से पूछताछ जारी है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे और कौन-कौन शामिल थे.

