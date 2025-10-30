Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

ममता कुलकर्णी का यूटर्न, अंडरवर्ल्ड डॉन संग कनेक्शन पर तोड़ी चुप्पी, कहा दाऊद आतंकवादी था है और रहेगा.....

Mamta Kulkarni: एक दिन पहले ही गोरखपुर में दिए गए बयान के बाद उठे विवाद पर अब ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी है. ममता ने कहा कि उनका दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:47 PM IST
Mamta Kulkarni video: गोरखपुर में छठ पर्व के दौरान दिए गए अपने बयान पर अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी उर्फ महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी ने यूटर्न ले लिया है. अपने बयानों पर अब उन्होंने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अर्थ में पेश किया गया. ममता कुलकर्णी ने साफ किया कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि विक्की गोस्वामी के संदर्भ में बात कही थी. 

गोरखपुर में दिया था बयान अब यूटर्न 
एक दिन पहले ही गोरखपुर में दिए गए बयान के बाद उठे विवाद पर अब ममता कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी है. ममता ने कहा कि उनका दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं है और वह कभी उससे मिली तक नहीं हैं. ममता वीडियो में कह रही हैं कि “मेरा दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं है. मैं कभी उससे मिली तक नहीं. मेरा नाम पहले विक्की गोस्वामी से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी कोई एंटी-नेशनल काम नहीं किया. अब तो मैंने उन्हें भी अपने जीवन से पूरी तरह अलग कर दिया है. 

'देशविरोधी व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं'
इतना ही नहीं ममता कुलकर्णी ने आगे कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि वह खुद दाऊद को आतंकवादी मानती हैं. ममता ने कहा कि “दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी था, है और रहेगा”. छठ पर्व के मौके पर दिए गए बयान के बाद ममता का यह स्पष्टीकरण अब चर्चा में है. उन्होंने साफ कहा कि उनका किसी भी देशविरोधी व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं रहा है. फिलहाल, गोरखपुर में दिए गए विवादित बयान पर ममता नंदगिरी की सफाई के बाद मामला शांत होता दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान की गूंज अब भी जारी है. 

यह भी पढ़ें : दाऊद पर बयान से ममता का यूटर्न, बोलीं दाऊद इब्राहिम आतंकवादी था और रहेगा....

यह भी पढ़ें :  'दाऊद इब्राहिम' आतंकवादी नहीं...ममता कुलकर्णी ने अंडर वर्ल्ड डॉन का किया समर्थन तो संतों ने खोला मोर्चा

