GF से शादी न होने पर शोले का 'वीरू' बना युवक, बिजली के टॉवर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा

Maharajganj news: यूपी के महराजगंज जिले में प्रेमिका से शादी नहीं होने पर एक युवक ने टावर पर चढ़कर जमकर हाईवोल्टेज ड्रामा किया. युवक के इस कारनामे को देखकर मौक पर मौजूद लोग हैरान रह गए.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:42 PM IST
महराजगंज/अमित त्रिपाठी: शोले फिल्म का सीन तो हर किसी को याद होगा जब वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी करने की मांग कर रहा था. कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार को यूपी के महराजगंज जिले में देखने को मिला. जिले के घुघली थाना क्षेत्र स्थित बैरिया गांव में एक प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब वह अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया. टावर के ऊपरी हिस्से पर चढ़ा प्रेमी इस गांव की एक लड़की से शादी करने की जिद पर पड़ा अड़ा हुआ था.

प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा
सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने काफी मान मनौअल की. लेकिन प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी की जिद को लेकर अड़ा रहा. इसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर सीओ, बिजली विभाग के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची. तब जाकर काफी समझाने बुझाने और प्रेमिका के परिजनों से बातचीत का भरोसा देने की बात पर युवक नीचे उतारा जा सका.

कुशीनगर का रहने वाला है युवक
जानकारी के मुताबिक बिजली के टावर पर चढ़ा युवक करण कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसका महराजगंज जनपद के घुघली थाना क्षेत्र स्थित बैरिया निवासी एक लड़की से प्रेम संबंध है. कुछ दिनों पहले लड़की के परिजन इस प्रेम संबंध को लेकर काफी नाराज हो गए इसके बाद लड़की परिजनों से गुस्सा होकर घर छोड़कर कहीं चली गई.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया
मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने लड़की और लड़के पक्ष के परिजनों को बुलाकर बातचीत की और दोनों के परिजन शादी के लिए सहमत हो गए थे. लेकिन कुछ दिन बाद लड़की के परिजन शादी करने से इनकार करने लगे. इसके बाद प्रेमी नाराज होकर बिजली के टावर पर चढ़ गया और युवती से शादी की मांग करने लगा. पुलिस ने युवक को अपने हिरासत में ले लिया है और लड़की के परिजनों से बातचीत कर रही है.

