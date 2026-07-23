नई-नई शादी, कोई संतान नहीं... फिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? कमरे में मिला युवक का शव

राज्य चुनें
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां शादी के महज एक साल बाद 32 वर्षीय युवक का शव उसके ही कमरे में पंखे से लटका मिला. परिवार की चीख-पुकार सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साल पहले सात फेरे लेने वाले युवक ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? फिलहाल इसकी वजह रहस्य बनी हुई है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
मृतक की पहचान वृजविहारी सिंह के सबसे छोटे बेटे निशांत कुमार सिंह के रूप में हुई है. परिवार के मुताबिक निशांत की शादी करीब एक वर्ष पहले ही हुई थी. उसकी अभी कोई संतान भी नहीं थी. ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.
बताया जा रहा है कि देर रात जब परिजनों ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. निशांत पंखे से फंदे पर लटका हुआ था. इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. घटना की सूचना मिलते ही बांसगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी.
फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. युवक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. शादी के महज एक साल बाद हुई इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. आखिर निशांत ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा. पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!