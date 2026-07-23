नई-नई शादी, कोई संतान नहीं... फिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? कमरे में मिला युवक का शव

फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. युवक की असमय मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है. वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. शादी के महज एक साल बाद हुई इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. आखिर निशांत ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आएगा. पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है.