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नई-नई शादी, कोई संतान नहीं... फिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? कमरे में मिला युवक का शव

गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुसवल बुजुर्ग में शनिवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब 32 वर्षीय निशांत कुमार सिंह का शव उसके कमरे में पंखे से फंदे पर लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 23, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:05 PM IST
नई-नई शादी, कोई संतान नहीं... फिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? कमरे में मिला युवक का शव
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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