Maharajganj News: एक दिन में 10 जगह दिखे कोबरा और धामिन समेत कई विषैले सांप, गले में अटकी लोगों की सांसें

Maharajganj News: महराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र में दस विषैले सांपों की उपस्थिति से गांवों में तनावपूर्ण माहौल बन गया. वन विभाग की उपस्थिति के बाद स्थिति संभल गई. फिलहाल गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है.
Trending Photos
अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तरप्रदेश के महराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र में गुरुवार को अचानक अलग-अलग गांवों में दस विशालकाय और विषैले सांप दिखाई देने से अफरा-तफरी मच गई. गांवों में कोबरा, कोमन कैरत और धामिन प्रजाति के सांपों को देखकर लोग दहशत में आ गए.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, बरगदवा ट्रैक्टर एजेंसी, बेलवा, ठूठीबारी मार्चहवा और निपानिया गांव में कोबरा सांप दिखे. वहीं हरदी गांव में कोमन कैरत सांप और पाली, परागपुर, सिरौली, पिपरा तथा बरगदवा यादव चौराहा से बड़े धामिन सांप पकड़े गए. अचानक एक साथ इतने सांपों के निकल आने से ग्रामीण भयभीत हो गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी.
वन विभाग टीम ने ग्रामीणों की मदद की
सूचना मिलते ही वन जीव रक्षक रामबचन साहनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने सभी स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. बाद में सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि सांपों का इस तरह एक साथ निकलना अब तक के लिए असामान्य घटना है.
ग्रामीणों में फैला डर का कहर
ग्रामीणों में फैली दहशत के बीच वन विभाग की त्वरित कार्रवाई ने राहत पहुंचाई. लोगों ने रामबचन साहनी और उनकी टीम की सराहना की. ग्रामीणों ने बताया कि टीम ने न सिर्फ सांपों को सुरक्षित निकाला बल्कि लोगों को जागरुक भी किया कि ऐसे मामलों में डरने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना दें. सांपों की उपस्थिति से गांवों में तनावपूर्ण माहौल जरूर बना, लेकिन विभाग की तत्परता से स्थिति संभल गई. फिलहाल लोग सतर्क हैं और गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और मौसम में बदलाव के चलते सांप अक्सर बिलों से बाहर आ जाते हैं.
इस घटना ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जंगली जीवों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ना ही सही विकल्प है.
और पढ़े : घर में किंग कोबरा को देख थरथर कांपने लगे लोग, फन फैलाए सांप को देख उड़ गए होश , फिर क्या हुआ....