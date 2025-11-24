शादी के गीतों के बीच गूंजी चीख, मायके आई शिवानी की बाथरूम में गला रेतकर हत्या, प्रेम-प्रसंग पर टिकी पुलिस की नजर!

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर शादी समारोह में शामिल होने मायके आई 20 वर्षीय युवती शिवानी की गला रेतकर हत्या कर दी गई. रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए.

बता दें कि जब घरवालों ने जब चीखें सुनीं, तब तक शिवानी खून से लथपथ तड़पकर दम तोड़ चुकी थी. फिलहाल पुलिस कई संभावित एंगल पर जांच कर रही है, पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर शादी की खुशियां मातम में कैसे बदल गईं?

कहां की है ये घटना?

गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर नंबर 2, टोला लक्ष्मीपुर की है. रविवार देर रात हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. शादी के गीतों और हंसी-खुशी के बीच अचानक उठी चीखों ने हर किसी को सन्न करके रख दिया. बता दें कि मृतिका देवरिया से अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने आई थी.

शौचालय गई थी मृतिका

बताया जा रहा है कि शिवानी देर रात शौचालय गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी. घर की महिलाएं जब देखने पहुंचीं, तो उनके कदम वहीं ठिठक गए. शौचालय के अंदर शिवानी का लहूलुहान शव पड़ा था, उसका गला किसी धारदार हथियार से बेरहमी से काटा गया था. सूचना मिलते ही झंगहा पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. वारदात के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

मृतिका के पति ने क्या बताया?

मृतिका ने पति भीम ने बताया कि मुझे इस बात की जानकरी सुबह 4 बजे सोमवार को मिली. जिसके बाद वह अपने घर देवरिया से अपने ससुराल पहुंचा. इस दौरान उसने ये भी बताया कि उसकी शादी 9 मई 2025 को हुई थी. आखिरकार उसका भी यही सवाल था कि पत्नी की हत्या कौन और क्यों किया, उसे कुछ पता नहीं लेकिन उसका खुलासा होना चाहिए.

प्रेम-प्रसंग से जुड सकता है मामला!

पुलिस को शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग (आशनाई) का एंगल सबसे मजबूत लग रहा है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शिवानी के मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट और नोटिफिकेशन की जांच भी की जा रही है, ताकि हत्यारे तक पहुंचा जा सके.

