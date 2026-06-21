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गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की धूम, सामूहिक योगाभ्यास में उमड़ा जनसैलाब,स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया योगाभ्यास

International Yoga Day 2026: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में हजारों लोगों की सहभागिता देखने को मिली. योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह ने कार्यक्रम को सफल बना दिया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 21, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:49 AM IST
गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की धूम, सामूहिक योगाभ्यास में उमड़ा जनसैलाब,स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया योगाभ्यास
Image Credit: gorakhpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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