मौजूद रहे कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी

इस दौरान एडीजी मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ कश्यप समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने भी आमजन के साथ योग कर स्वस्थ जीवन और फिट इंडिया का संदेश दिया. योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में हजारों लोगों की सहभागिता देखने को मिली. योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह ने कार्यक्रम को सफल बना दिया.