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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर योग किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास
गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे. योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए.
स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया योगाभ्यास
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी योगाभ्यास किया और लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
मौजूद रहे कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी
इस दौरान एडीजी मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ कश्यप समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने भी आमजन के साथ योग कर स्वस्थ जीवन और फिट इंडिया का संदेश दिया. योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस सामूहिक कार्यक्रम में हजारों लोगों की सहभागिता देखने को मिली. योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह ने कार्यक्रम को सफल बना दिया.
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