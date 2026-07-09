आजमगढ़ में बड़ा अग्निकांड टला, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

राज्य चुनें
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: जनपद आजमगढ़ में शहर के नरौली स्थित तिरंगा तिराहे के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना का कारण शार्ट सर्किट होना फिलहाल बताया जा रहा है, हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.
रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर लगी आग
आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरौली तिरंगा चौराहा के पास स्थित ग्रिल टू चिल रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर सुबह अचानक आग लग गई. रेस्टोरेंट से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई और लपटें इमारत से बाहर निकलने लगीं. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी देर तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया.
पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी
वहीं सिधारी थाने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली, रूट डायवर्ट कराया और दमकल कर्मियों को आग बुझाने में सहयोग किया. आग लगने की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा. इस मामले में फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर में आग लगी है, प्रथमदृष्टिया इलेक्ट्रिक शॉट के चलते आग लगी. आग पर काबू पाया गया, जहां कोई जनहानि नहीं हुई है.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़, विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि पहली मंजिल पर आग लग गई और दूसरे फ्लोर तक भी आंच पहुंच गई. सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!