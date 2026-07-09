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आजमगढ़ में बड़ा अग्निकांड टला, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

Azamgarh Fire: यूपी के आजमगढ़ में गुरुवार सुबह एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई. आग की घटना से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 09, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:45 AM IST
आजमगढ़ में बड़ा अग्निकांड टला, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
Image Credit: Azamgarh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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