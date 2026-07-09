आजमगढ़ में बड़ा अग्निकांड टला, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर लगी आग

आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरौली तिरंगा चौराहा के पास स्थित ग्रिल टू चिल रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर सुबह अचानक आग लग गई. रेस्टोरेंट से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई और लपटें इमारत से बाहर निकलने लगीं. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी देर तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया.