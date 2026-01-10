Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

गोरखपुर में आग से तबाही, आधी रात सेल टैक्स भवन बना आग का गोला! सब कुछ जलकर खाक

Gorakhpur Fire: गोरखपुर में वाणिज्यकर भवन में भीषण आग से सब कुछ जलकर राख हो गया. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कार्यालय में रखे फर्नीचर, महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइंलें और अन्य सामान जलकर राख हो गया. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:11 AM IST
gorakhpur news

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है. तारामंडल के पास स्थित सेल टैक्स भवन में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि पहली मंजिल पर स्थित पूरा सेल टैक्स कार्यालय जलकर खाक हो गया. कंप्यूटर, फाइलें, सरकारी दस्तावेज सब कुछ राख में तब्दील हो गया. हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त दफ्तर बंद था जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई लेकिन सरकारी तंत्र को करोड़ों के नुकसान की आशंका है. आग से हुआ नुकसान का आकलन किया जा  रहा है.

कब हुआ हादसा
ये हादसा शुक्रवार रात करीब 1 बजकर 45 मिनट के आसपास हुआ.  अचानक सेल टैक्स भवन की पहली मंजिल से धुएं का घना गुबार उठता दिखा. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की  लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही आसमान लाल दिखाई देने लगा इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरते हुए आवागमन रोक दिया करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. लेकिन तब तक सेल टैक्स कार्यालय पूरी तरह जल चुका था फर्नीचर, कंप्यूटर, फाइलें, महत्वपूर्ण दस्तावेज सब कुछ स्वाहा हो गया. 

आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट !
प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.  घटना की जानकारी मिलते ही विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. एक तरफ जहां राहत की बात ये रही कि कोई जान-माल की हानि नहीं हुई वहीं दूसरी ओर सवाल ये है कि सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी?

