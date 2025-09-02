हनुमान मंदिर में आरती के समय महिलाओं पर मांस का टुकड़ा फेंका, गोरखपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश
हनुमान मंदिर में आरती के समय महिलाओं पर मांस का टुकड़ा फेंका, गोरखपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

Gorakhpur News : गोरखपुर में संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती के समय एक युवक अचानक बाइक से पहुंचा और महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंकने लगा. इसके बाद अफरातफरी मच गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:15 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में संकट मोचन हनुमान मंदिर में आरती के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई. यहां नशे में धुत एक युवक ने महिलाओं पर मांस का टुकड़ा फेंककर हंगामा खड़ा कर दिया. मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने आरोपी को दबोच लिया और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. 

गोरखपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश 
गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत के रेलवे लाइन के बगल में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सोमवार की रात अचानक उस समय अफरातफरी मच गई. जब हनुमानजी की आरती के दौरान श्रद्धालु भजन-कीर्तन में लीन थे. तभी नशे में धुत एक युवक बाइक से मंदिर परिसर में पहुंचा और पन्नी में रखकर लाया हुआ मांस का टुकड़ा महिलाओं और श्रद्धालुओं के ऊपर फेंकने लगा. अचानक सामने मांस का टुकड़ा देखकर महिलाएं चीख पड़ीं और मंदिर में अफरा तफरी मच गई. 

श्रद्धालुओं ने युवक की पिटाई कर दी 
युवक की इस नापाक हरकत से गुस्साए श्रद्धालुओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी मौके पर ही जमकर धुनाई कर दी.  वहीं, पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी का नाम उमेश यादव है और वह कुशीनगर जिले के कप्तानगंज क्षेत्र के अगया गांव का रहने वाला है. पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवक पूरी तरह नशे में था और पूछताछ के दौरान कोई साफ-साफ जवाब नहीं दे पा रहा है. मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है.  

