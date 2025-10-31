Advertisement
गोरखपुर

महराजगंज में एक नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल

Maharajganj News : महराजगंज में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी. इससे किसानों को 2369 रुपये प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य मिलेगा. जिला प्रशासन ने 126 क्रय केंद्र बनाए हैं और 2.28 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:29 PM IST
महाराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर जनपद महराजगंज में 1 नवंबर से किसानों से धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो रही है. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है. शासन का निर्देश है कि किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकें, इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है.

2 लाख 28 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष जिले के लिए कुल 2 लाख 28 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. लक्ष्य को समय पर पूरा कराने और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

जिले में 126 क्रय केंद्र बनाए गए
धान खरीद के लिए जिले में कुल 126 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन क्रय केंद्रों पर मंडी समितियों, खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू और अन्य एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, भंडारण व्यवस्था, बोरे और तौल-नाप की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है.

केंद्र प्रभारियों को दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी केंद्र प्रभारियों और एजेंसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की देरी, दबाव या मनमानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निगरानी का आदेश दिया गया है. धान की खरीद के दौरान भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित रहेगी.

नोडल अधिकारी और कंट्रोल रूम तैनात
धान खरीद प्रक्रिया के दौरान तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो नियमित रूप से क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां किसान अपनी समस्या या सुझाव सीधे साझा कर सकेंगे. कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला स्तर पर स्थिति की निरंतर निगरानी की जाएगी.

