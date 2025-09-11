गोरखपुर में सरेआम सड़क पर तड़तड़ाईं गोलियां, CCTV फुटेज से खुल सकता है बदमाशों का राज

Gorakhpur News/नागेन्द्र त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक सनसनीखेज़ घटना सामने आई है. जहां पर अदालत होटल के सामने सड़क पर कार सवार बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाकर दहशत फैला दी. जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है. जिसका अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

ये घटना एम्स थाना क्षेत्र से देर रात की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, पिपलडाड़ा निवासी विनय कुमार निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि अदालत होटल के बगल में रखे बालू को हटाने का काम चल रहा था. इसी दौरान देर रात करीब 11:40 बजे सफेद स्विफ्ट और काले वेन्यू से 6–7 युवक वहां पहुंचे.

काले रंग की कार से उतरा एक युवक बालू पर पेशाब करने लगा. मना करने पर उसने न केवल गाली-गलौज की बल्कि मजदूर पंजाद दास को थप्पड़ भी जड़ दिया. इसके बाद दोनों कारों से उतरे अन्य युवकों ने हमला कर दिया. अचानक एक आरोपी ने असलहे से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई.

इस घटना में बचाव के लिए आगे आए विरेंद्र कुमार पटेल, अनुराग, आकाश कुमार और अर्जुन को भी बदमाशों ने बुरी तरह पीटा और घायल कर दिया. वारदात के बाद आरोपी सफेद कार को मौके पर छोड़कर काले रंग की कार से फरार हो गए.

सूचना पाकर एम्स थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रही है. वहीं, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

