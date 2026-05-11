गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, बाल-बाल बचे विधायक राजेश त्रिपाठी!

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर में आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब चिल्लूपार विधानसभा से विधायक राजेश त्रिपाठी के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्ट गाड़ी सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस से जा भिड़ी. हादसा गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर कौड़ीराम के पास हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्ट वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में विधायक राजेश त्रिपाठी तो बाल-बाल बच गए लेकिन उनके गनर समेत चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक दिन पहले से खराब रोडवेज बस आखिर हाईवे पर क्यों खड़ी थी?

जानकारी के मुताबिक चिल्लूपार विधानसभा के विधायक राजेश त्रिपाठी आज दोपहर अपने काफिले के साथ गोरखपुर किसी बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे. उनक्त काफिला जैसे ही गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर स्थित कौड़ीराम इलाके में पहुंचा, तभी आगे चल रही स्कॉर्ट वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से जा टकराई.

बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर डिपो की यह रोडवेज बस पिछले एक दिन से खराब होकर सड़क किनारे खड़ी थी. हादसे में स्कॉर्ट वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई.

हादसे में विधायक के गनर दीवान अभिषेक यादव, चालक राजनारायण शुक्ला समेत चार लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. राहत की बात यह रही कि विधायक राजेश त्रिपाठी पूरी तरह सुरक्षित हैं.

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अब इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर एक दिन से खराब रोडवेज बस हाईवे पर बिना सुरक्षा इंतजाम के क्यों खड़ी थी? अगर समय रहते बस को हटाया गया होता तो यह बड़ा हादसा टल सकता था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना यह दुर्घटना और भी भयावह हो सकती थी.

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