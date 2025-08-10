यूपी के इस जिले के चार प्रधानों को मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर करेगी सम्मानित, भेजा गया न्योता

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के चार ग्राम प्रधानों को केंद्र की मोदी सरकार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन नई दिल्ली में बुलाकर सम्मानित करने जा रही है. इसको लेकर मोदी सरकार ने जनपद के सभी 4 ग्राम प्रधानों को निमंत्रण भी भेज दिया है. आपको बता दे यह सभी ग्राम प्रधान केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं .

क्या बोले डीएम?

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया जनपद के लिए हर्ष का विषय है और जिला प्रशासन के लिए गौरव का विषय है कि जनपद के रहने वाले ग्राम प्रधान अनिल जोशी और अमित कुशवाहा, जिन्होंने सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा है. जिसके बाद ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास हो सका है. इसको लेकर इन्हें सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा.

मोदी सरकार करेगी सम्मानित

इसके साथ-साथ दो अन्य ग्राम प्रधान गोपी और संजू चौधरी जिन्होंने मोदी सरकार के सपने को साकार करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर बने अमृत सरोवर में जल संरक्षण का कार्य किया है. जिसको लेकर इन्हें सम्मानित किया जाएगा. इस बड़ी उपलब्धि पर जनपद के सभी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान आने वाले समय में इंस्पायर होंगे और पंचायत के विकास को लेकर और बेहतर कार्य कर सकेंगे.

गांव में बनवाया अमृत सरोवर

नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान गोपी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर योजना से जुड़कर अपने गांव में अमृत सरोवर बनवाया. इस सरोवर में जल संरक्षित कर सूखे जैसे हालात से निपटने के साथ-साथ मवेशियों के पीने की पानी की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

गांव में खुशी का माहौल

साथ ही साथ इस ग्राम पंचायत में मनरेगा पार्क, अन्नपूर्णा भवन,अमृत सरोवर, अटल वन, सामुदायिक शौचालय आदर्श पंचायत भवन, स्वास्थ्य उप केंद्र समेत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की सड़क निर्माण करा कराया गया है . हरपुर ग्राम प्रधान को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित होने की बात से पूरे ग्राम पंचायत में उत्साह और खुशी का माहौल है .

नाक पर ऑक्सीजन पाइप... बाइक पर मरीज! महराजगंज जिला अस्पताल से वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप