नष्ट करने नहीं, निर्माण करने आए हैं...गोरखपुर में बोले संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत की ओर से गोरखपुर में प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ की दृष्टि पूरी तरह भारतीय चिंतन पद्धति पर आधारित है और आज विश्व समाज भी शांति और संतुलन के लिए भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है.

गोरखपुर पहुंचे संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख लोग शामिल हुए. इस दौरान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा समाज की शंकाओं और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है. उन्होंने कहा कि संघ एक स्वतंत्र और स्वावलंबी संगठन है, जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करता है.

किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं

संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं है और न ही किसी से प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि समाज हित में कार्य करना ही उसका उद्देश्य है. उन्होंने अंग्रेजी वाक्य "आई हैव कम टू फुलफिल, नॉट टू डिस्ट्रॉय" का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ समाज को जोड़ने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संघ की स्थापना

सरसंघचालक ने भारत की स्वतंत्रता के दौरान चली चार प्रमुख विचार धाराओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने क्रांतिकारी धारा में सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता की धारा, आधुनिक शिक्षा एवं समाज सुधार की धारा तथा भारतीय मूल्यों की ओर लौटने की धारा का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि डॉ. हेडगेवार ने समाज को संगठित करने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1925 में संघ की स्थापना की थी.

समाज का संगठन ही संघ का मूल उद्देश्य

डॉ. भागवत ने कहा कि समाज का संगठन ही संघ का मूल उद्देश्य है और संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन विषय पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यबोध, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और स्व की पहचान जैसे विषय शामिल हैं. कार्यक्रम में प्रांत संघचालक डॉ. महेंद्र अग्रवाल और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कुलपति प्रो. चंद्रशेखर भी मौजूद रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और समापन वंदे मातरम के साथ किया गया.

यह भी पढ़ें : महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, शिव साधना के साथ की लोककल्याण की प्रार्थना

यह भी पढ़ें : गोरखपुर की मई 2026 तक बदल जाएगी चाल! 28 करोड़ की लागत से बन रहा ताल रिंग रोड, सीएम योगी ने किया निरीक्षण