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बस्ती में मां ने उजाड़ी अपनी ही गोद, मासूम बेटे की हत्या कर की खुदकुशी का प्रयास

 Basti News:  बस्ती में मानवीय संवेदनाओं को सुन्न कर दिया है. कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में एक मां ने ममता को कलंकित करते हुए अपने ही 6 वर्षीय मासूम बेटे की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 13, 2026, 05:25 PM IST
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बस्ती में मां ने उजाड़ी अपनी ही गोद, मासूम बेटे की हत्या कर की खुदकुशी का प्रयास

बस्ती न्यूज/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को सुन्न कर दिया है. कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव में एक मां ने ममता को कलंकित करते हुए अपने ही 6 वर्षीय मासूम बेटे की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी.  इस खौफनाक कदम को अंजाम देने के बाद महिला ने खुद का भी गला रेत लिया और चाकू मारकर जान देने की कोशिश की.  वर्तमान में महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. 

खेल-खलिहानों वाले घर में पसरा सन्नाटा
हरदी गांव के निवासी संदीप सिंह के घर में बुधवार को सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक चीख-पुकार ने पूरे मोहल्ले को दहला दिया.  संदीप की पत्नी कीर्ति ने अपने बेटे प्रभव पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया.  जिस बेटे की किलकारियों से घर आंगन गूंजता था, वह पल भर में खून से लथपथ होकर शांत हो गया.  प्रभव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद कीर्ति ने खुद पर भी उसी हथियार से कई वार किए. 

'पारिवारिक कलह' बनी मासूम की मौत का कारण?
ग्रामीणों और परिजनों की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.  पुलिस ने लहूलुहान हालत में कीर्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार जारी है.  प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कीर्ति और संदीप की शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व हुई थी.  हालांकि हत्या के सटीक कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक जांच में 'पारिवारिक कलह' को इस जघन्य अपराध की मुख्य वजह माना जा रहा है. 

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समाज के लिए एक बड़ा प्रश्नचिह्न
यह घटना न केवल एक कानूनी मामला है, बल्कि समाज के गिरते मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के बढ़ते प्रभाव का प्रतिबिंब भी है. आखिर एक मां के भीतर का ममत्व किस कदर क्रोध या हताशा की भेंट चढ़ गया कि उसने अपने जिगर के टुकड़े को ही खत्म कर दिया? पुलिस प्रशासन अब इस मामले में अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रहा है ताकि इस हत्याकांड की असली वजह सामने आ सके.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में सपा नेता का घर मिट्टी में मिला, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर; भारी पुलिस बल रहा तैनात

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