Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3237680
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: बलिया से एक और आरोपी गिरफ्तार

 Ballia News: पश्चिम बंगाल में हुए चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के तार अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जुड़ गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में बलिया के रहने वाले गोलू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: बलिया से एक और आरोपी गिरफ्तार

 Ballia News:  पश्चिम बंगाल में हुए चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के तार अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जुड़ गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में बलिया के रहने वाले गोलू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. चंद्रनाथ रथ, जो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के पीए (PA) थे, की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

कैसे हुई गिरफ्तारी?
CBI की टीम ने जानकारी के आधार पर बलिया के बासुदेवपुर टकरसन गांव में छापेमारी की. यहां से टीम ने गोलू सिंह को हिरासत में लिया. प्राथमिक पूछताछ के बाद उसे बलिया के स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया. वहां से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद CBI की टीम उसे कड़ी सुरक्षा में कोलकाता ले गई है. अब वहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

हत्याकांड में गोलू सिंह की क्या भूमिका थी?
जांच एजेंसियों के अनुसार, गोलू सिंह का नाम इस मामले में तब सामने आया जब कड़ी-से-कड़ी जोड़ी गई। सूत्रों का कहना है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहे को उपलब्ध कराने में गोलू सिंह की मुख्य भूमिका रही है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उसे यह हथियार कहां से मिले और इस साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की गंभीरता
चंद्रनाथ रथ की हत्या पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बनी थी. सुवेंदु अधिकारी के करीबी होने के कारण यह मामला राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है. CBI इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड और इसमें शामिल सभी लोगों तक पहुंचा जा सके.

यह भी पढ़ें : शुभेंदु के PA हत्याकांड: CBI की दबिश के बीच बलिया में ज्ञानेंद्र सिंह 'मोनू' ने कोर्ट में किया सरेंडर

UP Board से जुड़ी बड़ी खबर, 10वीं, 12वीं में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन की तारीख घोषित, जानें पूरा प्रोसेस

खुशखबरी; यूपी का ये एक्सप्रेसवे जल्द ही बनकर होगा तैयार, 103 गांवों की लिस्ट जारी,अब किसानों की बल्ले-बल्ले!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

ballia news

Trending news

deoria latest news
भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं तो और क्या? 16 करोड़ के निर्माणाधीन पुल में आई दरार
ballia news
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: बलिया से एक और आरोपी गिरफ्तार
Basti News
सीने पर चाकू के वार, शरीर पर नहीं था एक भी कपड़ा, BDC सदस्य की हत्या से दहला बस्ती
lucknow weather news
लखनऊ समेत यूपी में 48 घंटे मौसम का घमासान! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
Hardoi News
हरदोई: जल निगम स्टोर में सरकारी दस्तावेजों को जलाने का मामला, 6 के खिलाफ FIR
Saharanpur news
दरवाजा खुलवाया, पहचान हुई तो ले ली जान, पूनम मित्तल हत्याकांड का खुलासा
up board exam 2026
UP Board 10वीं, 12वीं में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन तारीख घोषित
hathras news
हाथरस जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करोड़ों का फायर सेफ्टी सिस्टम फेल!
Hardoi News
काल बना ईंट भट्टे का तालाब, मौसा को खाना देने गए मासूम की डूबने से मौत
Ghaziabad weather news
गाजियाबाद-नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान और झमाझम बारिश; 48 घंटे सावधान!