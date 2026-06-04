शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: बलिया से एक और आरोपी गिरफ्तार

Ballia News: पश्चिम बंगाल में हुए चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के तार अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जुड़ गए हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में बलिया के रहने वाले गोलू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. चंद्रनाथ रथ, जो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के पीए (PA) थे, की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

CBI की टीम ने जानकारी के आधार पर बलिया के बासुदेवपुर टकरसन गांव में छापेमारी की. यहां से टीम ने गोलू सिंह को हिरासत में लिया. प्राथमिक पूछताछ के बाद उसे बलिया के स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया. वहां से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद CBI की टीम उसे कड़ी सुरक्षा में कोलकाता ले गई है. अब वहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी.

हत्याकांड में गोलू सिंह की क्या भूमिका थी?

जांच एजेंसियों के अनुसार, गोलू सिंह का नाम इस मामले में तब सामने आया जब कड़ी-से-कड़ी जोड़ी गई। सूत्रों का कहना है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहे को उपलब्ध कराने में गोलू सिंह की मुख्य भूमिका रही है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उसे यह हथियार कहां से मिले और इस साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे.

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मामले की गंभीरता

चंद्रनाथ रथ की हत्या पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बनी थी. सुवेंदु अधिकारी के करीबी होने के कारण यह मामला राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है. CBI इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड और इसमें शामिल सभी लोगों तक पहुंचा जा सके.

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