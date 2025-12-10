फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज... फिर विधवा मां 'आमरीन' से 2 करोड़ की ठगी! पीड़िता पहुंची CM योगी के दरबार

Ghazipur News/आलोक त्रिपाठी: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में सरकारी नौकरी करने वाली दो बच्चों की विधवा मां आमरीन अहमद को सोशल मीडिया पर मिली प्यार की चिंगारी अब उनके लिए किसी डरावने सच से कम नहीं. गाजीपुर का रहने वाला अविनाश यादव, जिसने फेसबुक पर दोस्ती की, प्यार जताया और फरवरी 2024 में उड़ीसा में कोर्ट मैरिज भी की लेकिन शादी के बाद आमरीन की जिंदगी में जो सामने आया, उसने प्यार का पूरा चेहरा बदल दिया.

प्यार से शादी और फिर धोखे का आरोप

एनसीएल कृष्णशीला प्रोजेक्ट में नौकरी करने वाली आमरीन का कहना है कि फरवरी 2024 में उड़ीसा में उन्होंने अविनाश से कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद उन्हें पता चला कि अविनाश पहले से शादीशुदा है और उसने यह सच छुपाकर संबंध बनाए.आमरीन का आरोप है कि अविनाश ने करीब 2 करोड़ रुपये, कीमती गहने और पेंशन के नाम पर बड़ी रकम हड़प ली. इसके बाद अविनाश अपनी पहली पत्नी और परिवार के साथ फरार है.

CM योगी के जनता दरबार में लगाई गुहार

वाराणसी मूल निवासी पीड़िता आमरीन अहमद ने गोरखपुर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लिखित शिकायत दी है. उन्होंने बताया कि CM से मिलने के बाद अब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन अविनाश से जान का खतरा भी महसूस हो रहा है.

सिंगरौली पुलिस ने दर्ज की FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंगरौली के नगर सिंगरौली थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस अविनाश यादव की तलाश में जुटी है, लेकिन वह अब तक परिवार सहित फरार बताया जा रहा है.गाजीपुर और सिंगरौली के बीच सोशल मीडिया पर पनपी मोहब्बत शादी तक पहुंची, लेकिन धोखे और ठगी के आरोपों ने इसे एक दर्दनाक रूप दे दिया. आमरीन अब खुलकर सामने आई हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं.

यह कहानी सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है. सोशल मीडिया की मुस्कुराती प्रोफाइल तस्वीरों के पीछे कभी-कभी छिपे होते हैं धोखे के साये… और टूटे भरोसे की दास्तानें.

