Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3035653
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज... फिर विधवा मां 'आमरीन' से 2 करोड़ की ठगी! पीड़िता पहुंची CM योगी के दरबार

Ghazipur News: वाराणसी की रहने वाली दो बच्चों की विधवा मां आमरीन अहमद के साथ फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार आज एक बड़े आरोपों के मामले में बदल गया है. गाजीपुर के रहने वाले अविनाश यादव पर आमरीन ने 2 करोड़ रुपये की ठगी, गहने हथियाने और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 10, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ghazipur News
Ghazipur News

Ghazipur News/आलोक त्रिपाठी: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में सरकारी नौकरी करने वाली दो बच्चों की विधवा मां आमरीन अहमद को सोशल मीडिया पर मिली प्यार की चिंगारी अब उनके लिए किसी डरावने सच से कम नहीं. गाजीपुर का रहने वाला अविनाश यादव, जिसने फेसबुक पर दोस्ती की, प्यार जताया और फरवरी 2024 में उड़ीसा में कोर्ट मैरिज भी की लेकिन शादी के बाद आमरीन की जिंदगी में जो सामने आया, उसने प्यार का पूरा चेहरा बदल दिया.

प्यार से शादी और फिर धोखे का आरोप
एनसीएल कृष्णशीला प्रोजेक्ट में नौकरी करने वाली आमरीन का कहना है कि फरवरी 2024 में उड़ीसा में उन्होंने अविनाश से कोर्ट मैरिज की थी. शादी के बाद उन्हें पता चला कि अविनाश पहले से शादीशुदा है और उसने यह सच छुपाकर संबंध बनाए.आमरीन का आरोप है कि अविनाश ने करीब 2 करोड़ रुपये, कीमती गहने और पेंशन के नाम पर बड़ी रकम हड़प ली. इसके बाद अविनाश अपनी पहली पत्नी और परिवार के साथ फरार है.

CM योगी के जनता दरबार में लगाई गुहार
वाराणसी मूल निवासी पीड़िता आमरीन अहमद ने गोरखपुर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में लिखित शिकायत दी है. उन्होंने बताया कि CM से मिलने के बाद अब उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन अविनाश से जान का खतरा भी महसूस हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंगरौली पुलिस ने दर्ज की FIR
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंगरौली के नगर सिंगरौली थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस अविनाश यादव की तलाश में जुटी है, लेकिन वह अब तक परिवार सहित फरार बताया जा रहा है.गाजीपुर और सिंगरौली के बीच सोशल मीडिया पर पनपी मोहब्बत शादी तक पहुंची, लेकिन धोखे और ठगी के आरोपों ने इसे एक दर्दनाक रूप दे दिया. आमरीन अब खुलकर सामने आई हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं.

यह कहानी सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है. सोशल मीडिया की मुस्कुराती प्रोफाइल तस्वीरों के पीछे कभी-कभी छिपे होते हैं धोखे के साये… और टूटे भरोसे की दास्तानें. 

और पढे़ं: मथुरा में सनसनी! फर्जी एनकाउंटर और अपहरण के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश, CJM ने कहा-सच्चाई दबेगी नहीं! 

TAGS

ghazipur news

Trending news

ghazipur news
फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज... फिर विधवा मां 'आमरीन' से 2 करोड़ की ठगी!
Haldwani news
हल्द्वानी में हाई अलर्ट, बनभूलपुरा पर SC का फैसला आज, 50 हजार लोगों के भविष्य असर
Mathura News
मथुरा में सनसनी! फर्जी एनकाउंटर और अपहरण के आरोप में 15 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश
Lucknow news
लखनऊ की सिंगर कनिका कपूर में शर्मनाक हरकत, स्टेज पर चढ़ गोद में उठाने लगा ये लड़का
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में पड़ने वाली है भयंकर ठंड! ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना
Greater Noida
Lift में डेढ़ घंटे फंसी रहीं बुजुर्ग महिला, ग्रेटर नोएडा की नामी सोसाइटी की घटना
Meerut history
यूपी का ये म्यूजियम नहीं, इतिहास का खजाना...यहां छिपा हजारों साल पुराना रहस्य
Nainital latest news
नैनीताल के चीन बाबा क्षेत्र में लगी भीषण आग, कई मकान चपेट में
Budaun News
समधी का कोहराम; बेटे की ससुराल आई समधिन को मारी गोली, कई लोग हुए लहू-लुहान
Gorakhpur News
पूर्वांचल के युवा बनेंगे हुनरमंद! 18 करोड़ रुपये की लागत से बना हाईटेक ITI कॉलेज