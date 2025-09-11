Maharajganj News: नेपाल में चौथे दिन भी बवाल, कर्फ्यू जैसे हालात; जानें भारत से घूमने गए लोगों का हाल
Maharajganj News: नेपाल में चौथे दिन भी बवाल, कर्फ्यू जैसे हालात; जानें भारत से घूमने गए लोगों का हाल

Maharajganj News: नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों से हालात बिगड़े हुए हैं. आगजनी, तोड़फोड़ और कर्फ्यू जैसे हालात के बीच सेना तैनात है. भारतीय पर्यटक निजी साधनों से लौट रहे हैं. भारत ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई और नागरिकों की मदद शुरू की.

 
 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:09 PM IST
महराजगंज/अमित त्रिपाठी: नेपाल में जारी भीषण बवाल का आज चौथा दिन है. हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं. राजधानी काठमांडू सहित कई बड़े शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं और सुरक्षा की कमान अब नेपाल आर्मी के हाथों में है. लगातार हो रही हिंसा और तोड़फोड़ से आम जनजीवन ठप पड़ गया है. वहीं नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटक और यात्री अब धीरे-धीरे स्वदेश लौटने लगे हैं.

आगजनी और हिंसा से दहला नेपाल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया और सरकारी दफ्तरों को तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया. काठमांडू में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने नेताओं और पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. कई स्थानों पर होटल और दुकानों में भी आगजनी की घटनाएँ हुईं.

एक पर्यटक, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ने बताया कि प्रोटेस्ट बेहद डरावना था. उनके अनुसार, “प्रदर्शनकारी न केवल पुलिस को पीट रहे थे, बल्कि छात्र-छात्राओं को गोलियों से भून दिया गया. हमने अपनी आँखों से पुलिसकर्मियों को भागते और भीड़ को चौकियों में आग लगाते देखा.”

भारतीय पर्यटक बाइक से लौटे स्वदेश
हिंसा और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटक तेजी से स्वदेश लौट रहे हैं. कई लोग सीमा तक पहुँचने के लिए बाइक और अन्य निजी साधनों का सहारा ले रहे हैं. काठमांडू से लौटे एक भारतीय परिवार ने बताया कि उन्होंने कई किलोमीटर का सफर लगातार बाइक पर तय किया, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन ठप हो चुका था.

सेना की तैनाती, हालात पर नज़र
स्थिति बिगड़ने के बाद नेपाल पुलिस के साथ-साथ नेपाल आर्मी को भी मोर्चे पर उतारा गया है.सेना ने राजधानी और संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और उपद्रवियों पर सख्ती बरत रहे हैं.

पड़ोसी देश की स्थिति पर भारत भी सतर्क
नेपाल में जारी इस हिंसा को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क है. सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और लौट रहे भारतीय नागरिकों की मदद की जा रही है.

