Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209237
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

नेपाल के नए नियमों से भारतीय ट्रक चालकों में आक्रोश, ओवरलोडिंग के नाम पर 10 हजार नेपाली जुर्माना बना मुसीबत!

Maharajganj News: भारत-नेपाल के बीच सदियों पुराना रोटी-बेटी का रिश्ता अब नए नियमों की वजह से मुश्किल दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है. नेपाल में नई सरकार बनने के बाद लगातार नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 08, 2026, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maharajganj News
Maharajganj News

महराजगंज/अमित त्रिपाठी: नेपाल में नई सरकार बनने के बाद लगातार नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे सीमावर्ती इलाकों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि बीते 28 अप्रैल से भारत से नेपाल जाने वाले सभी मालवाहक ट्रकों पर नेपाल यातायात प्रबंधन द्वारा ओवरलोडिंग का हवाला देते हुए 10 हजार नेपाली रुपये का चालान काटा जा रहा है.

 भारतीय ट्रक यूनियन में भारी आक्रोश
नेपाल के नियमों के अनुसार 14 चक्का ट्रक में 25 टन और 12 चक्का ट्रक में 21 टन से अधिक वजन पाए जाने पर नेपाल ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई कर रही है. जबकि नई सरकार बनने से पहले इन्हीं मालवाहक ट्रकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती थी. नेपाल ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भारतीय ट्रक यूनियन में भारी आक्रोश है. यूनियन का कहना है कि यदि नेपाल सरकार जल्द इन नियमों में बदलाव नहीं करती है, तो वे प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

भारत और नेपाल का 'रोटी-बेटी' का संबंध
भारत और नेपाल के रिश्ते को सदियों पुराना 'रोटी-बेटी'  का संबंध माना जाता है, लेकिन नई सरकार द्वारा लगातार नए नियम लागू किए जाने से अब दोनों देशों के सीमावर्ती लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इन फैसलों का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

जी मीडिया से खास बातचीत
ओवरलोडिंग के नाम पर भारतीय मालवाहक ट्रकों का चालान किए जाने से ट्रक ड्राइवरों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों और ट्रक ऑपरेटरों में नाराजगी बढ़ गई है. सोनौली बॉर्डर पर जी मीडिया से खास बातचीत में ट्रक यूनियन के अध्यक्ष पप्पू खान ने बताया कि 28 अप्रैल से नेपाल सरकार द्वारा जारी नए आदेश के बाद कई दिनों तक मालवाहक ट्रक भारतीय सीमा में खड़े रहे. ट्रांसपोर्टरों को उम्मीद थी कि नेपाल सरकार नियम वापस ले लेगी, लेकिन आखिरकार मजबूरी में ट्रकों को 10 हजार नेपाली रुपये का चालान भरकर नेपाल जाना पड़ा.

5 से 6 दिनों तक इंतजार करना पड़ता
उन्होंने कहा कि अब नेपाल जाने वाले लगभग सभी ट्रकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. यह नियम खास तौर पर सोनौली बॉर्डर से जाने वाले ट्रकों पर लागू किया जा रहा है, जिसके चलते अब कई ट्रक चालक नेपाल जाने से कतरा रहे हैं. दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से आए ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि सोनौली बॉर्डर पर उन्हें 5 से 6 दिनों तक लंबी कतार में इंतजार करना पड़ रहा है. इसके बाद नेपाल पहुंचने पर भंसार के पास ट्रकों को रोक लिया जाता है और ओवरलोडिंग का हवाला देकर 10 हजार नेपाली रुपये का चालान काट दिया जाता है, जबकि पहले इसी वजन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी.

आर्थिक संकट का सामना
ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि मालिकों द्वारा रास्ते के खर्च के लिए दिए गए पैसों से ही अब उन्हें नेपाल में चालान भरना पड़ रहा है. किसी तरह रोजी-रोटी कमाने में जुटे चालक नेपाल सरकार के नए नियमों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.
ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों के अनुसार, एक-एक ट्रक बड़ी मुश्किल से माल लेकर नेपाल पहुंचता है, लेकिन वहां भी ट्रकों को दो-दो और तीन-तीन दिनों तक खड़ा रखा जाता है. इसके बाद ओवरलोडिंग बताकर चालान काट दिया जाता है. नेपाल सरकार के इस नए नियम के चलते अब कारोबारी भी नेपाल के लिए माल भेजने से हिचकने लगे हैं.

नौतनवा के एसडीएम ने क्या बताया?
इस पूरे मामले पर नौतनवा के एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि स्थानीय व्यापारियों की ओर से शिकायत मिली है कि सोनौली बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने वाले भारतीय मालवाहक ट्रकों पर नेपाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा वजन मानक के आधार पर 10 हजार नेपाली रुपये का चालान किया जा रहा है. इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है. उच्चाधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Maharajganj News

Trending news

Maharajganj News
नेपाल के नए नियमों से भारतीय ट्रक चालकों में आक्रोश
Former Mahamandaleshwar Shakun Pandey gets major relief from High Court in gangster case bail granted
गैंगस्टर मामले में पूर्व महामंडलेश्वर शकुन पाण्डेय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
aligarh news
काली नदी में खौफनाक जंग! मगरमच्छ ने युवती को जबड़े में दबोचा, यूं बची उसकी जान
Gorakhpur road accident
शादी की खुशियां मातम में बदलीं, नीलगाय को बचाने में पलटी बोलेरो, 3 की मौत
gonda news
गोंडा में डिप्रेशन के शिकार युवक ने वंदे भारत के आगे कूदकर दी जानu
prayagraj news
इलाहाबाद हाईकोर्ट: वकीलों पर टिप्पणी मामले में पूर्व डीजीपी का हलफनामा
Allahabad High Court
जस्टिस रोहित रंजन ने शंकराचार्य केस की सुनवाई से खींचे हाथ, मामले में आया नया मोड़
Lucknow news
UP ATS की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा, पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे संदिग्ध
Jhansi News
झांसी: रॉयल सिटी में एसपी सिटी का छापा, सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ और भारी नकदी बरामद
Lucknow news
अलीगंज में वकील ने खुद को मारी गोली, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट; इलाके में सनसनी