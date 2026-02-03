घर यूपी में, मायका नेपाल में.. वोट कहां जाएगा? SIR ने खड़ा कर दिया बड़ा सवाल

UP SIR News: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, इसी क्रम में राज्यभर में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस कवायद के बीच यूपी के सीमावर्ती जिलों से जुड़ी हजारों नेपाली महिलाओं के लिए एक अहम और थोड़ा निराशाजनक खबर सामने आई है.

दरअसल, नेपाल से विवाह करके उत्तर प्रदेश आईं महिलाएं सीधे भारतीय मतदाता नहीं बन सकतीं. भले ही वे सालों से भारत में रह रही हों, उनका परिवार यहीं हो और वे हर तरह से समाज का हिस्सा हों, लेकिन जब तक वे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं करतीं, तब तक उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा.

क्यों फंसा मामला?

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक रूप से 'रोटी-बेटी का रिश्ता' रहा है. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जैसे जिलों में नेपाल में शादी होना बेहद आम है. हजारों नेपाली महिलाएं विवाह के बाद यूपी में आकर बस जाती हैं.

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, ये महिलाएं भारत में वैध रूप से रह रही निवासी जरूर हैं, लेकिन नागरिक नहीं हैं, और भारतीय कानून के अनुसार मतदाता बनने के लिए नागरिक होना अनिवार्य शर्त है. सिर्फ निवास या शादी के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जा सकता.

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955

नेपाली महिलाओं को विवाह के बाद भारतीय नागरिकता पाने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आवेदन करना होता है. इसकी प्रक्रिया आसान नहीं, बल्कि समय लेने वाली है.

इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

भारतीय नागरिक से वैध विवाह का प्रमाण (रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट).

भारत में लगातार कम से कम 7 साल तक रहने का पुख्ता सबूत हो.

आवासीय दस्तावेज (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा आदि)

यह आवेदन पहले जिलाधिकारी के स्तर पर जांचा जाता है, फिर राज्य और अंत में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय तक जाता है. पूरी प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं.

क्या नेपाली महिलाओं के बच्चे डाल पाएंगे वोट ?

यहां एक अहम राहत की बात भी है. अगर नेपाली महिला और भारतीय नागरिक पति के बच्चे तय कानूनी मानकों को पूरा करते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जा सकता है.

नागरिकता के नियम जन्म की तारीख के आधार पर तय होते हैं:

1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले स्वत: ही भारतीय नागरिक मान लिये जाते हैं.

1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मां या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों का एक अभिभावक भारतीय नागरिक हो और दूसरा भारत में वैध रूप से रह रहा हो, ऐसे बच्चों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।

भारत-नेपाल संधि के कारण नेपाली नागरिकों को भारत में रहने और काम करने की छूट जरूर है, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है. SIR की प्रक्रिया में इसी नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है.

आने वाले चुनाव में यह मुद्दा सीमावर्ती जिलों में सामाजिक और राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है, जहां रिश्ते सरहदों से ऊपर हैं, लेकिन कानून की रेखा अब भी साफ खिंची हुई है.

