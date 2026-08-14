/8 घंटे में गोरखपुर से दिल्ली! पूर्वांचल से वेस्ट यूपी के नए एक्सप्रेसवे रूट को मिली मंजूरी, जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के 18 जिले

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UP Greenfield Expressway: उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बहुप्रतीक्षित 750 किलोमीटर लंबे पानीपत-गोरखपुर हाईवे कॉरिडोर के अलाइनमेंट को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा हो जाने से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा और उत्तराखंड के बीच की दूरियां बेहद कम हो जाएंगी और आवागमन बहुत आसान हो जाएगा.
उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिस पर लगभग 35,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. इस छह-लेन एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इस पर गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे आगे चलकर आठ-लेन तक बढ़ाने की भी पूरी तैयारी है. इस हाईवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में कुल दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके.
18 जिलों और 3 राज्यों को जोड़ेगा नया मार्ग
यह विशाल हाईवे कॉरिडोर मुख्य रूप से हरियाणा के पानीपत से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के शामली तक पहुंचेगा और इसके साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार को भी जोड़ेगा. उत्तर प्रदेश के कुल 18 जिलों से गुजरने वाला यह मार्ग राज्य के एक छोर से दूसरे छोर को मजबूती से आपस में जोड़ेगा. यह हाईवे गोरखपुर से शुरू होकर संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली से होते हुए आगे बढ़ेगा. शामली की सीमा को पार करने के बाद यह यमुना नदी पर बनने वाले एक नए पुल के जरिए सीधे हरियाणा के पानीपत में समोली गांव के पास मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा.
दिल्ली और हरियाणा पहुंचना होगा आसान
वर्तमान समय में हरियाणा या दिल्ली-एनसीआर से गोरखपुर जाने के लिए यात्रियों को यमुना एक्सप्रेसवे या दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें करीब 12 से 14 घंटे तक का लंबा समय खर्च हो जाता है. लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने से गोरखपुर से दिल्ली और पानीपत का सफर महज 7 से 8 घंटे में ही पूरा हो जाएगा. इस प्रकार गोरखपुर से पानीपत की कुल दूरी घटकर लगभग 745 से 750 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी. इसके अलावा, दिल्ली से बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर जाने वाले यात्रियों के लिए भी सफर काफी छोटा और सुगम हो जाएगा. गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जैसे पूर्वी जिलों के लोगों के लिए हरियाणा आना-जाना अब आधा समय लेने वाला रह जाएगा.
कई बड़े एक्सप्रेसवे से होगा सीधा जुड़ाव
यह नया कॉरिडोर केवल एक सड़क मार्ग नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के परिवहन नेटवर्क को पूरी तरह से बदलकर रख देगा. यह मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट होगा. इस शानदार कनेक्टिविटी के मिलने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा. उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच की दूरियां सिमट जाने से आम जनता को यात्रा करने में सहूलियत होगी और राज्य के आर्थिक विकास को एक नई गति प्राप्त होगी.