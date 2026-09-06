गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे अपडेट; 88 गांवों की 541 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण तेज, जल्द मिलेगा किसानों को मुआवजा

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UP Expressway Land Acquisition: उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गोरखपुर शामली हाईस्पीड कॉरिडोर परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन चिह्नित करने और उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है. जिले के बांसी, डुमरियागंज और इटवा तहसीलों के कुल 88 गांवों में लगभग 541 हेक्टेयर भूमि को इस एक्सप्रेसवे के लिए चुना गया है.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा तैयार किए गए भूमि संबंधी प्रस्ताव का गहन सत्यापन पूरा कर लिया गया है. इसके बाद भूमि अध्याप्ति विभाग ने इसे आधिकारिक गजट अधिसूचना के लिए आगे भेज दिया है. राजपत्र में प्रकाशन होते ही प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे एक्सप्रेसवे के निर्माण का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाएगा.
सर्वे की स्थिति और प्रभावित गांव
एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एनएचएआई की टीम ने संबंधित 88 गांवों में करीब 70 मीटर की चौड़ाई में विस्तृत सर्वे किया है.इस पूरे क्षेत्र में लगभग 1800 किसानों की जमीन इस परियोजना के दायरे में आ रही है. अगर तहसील वार विवरण देखें तो बांसी तहसील के 45 गांव, डुमरियागंज तहसील के 28 गांव और इटवा तहसील के 15 गांव इसमें शामिल हैं.
एनएचएआई ने ड्रोन सर्वे और स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से एलाइनमेंट तय कर लिया है. खेसरहा क्षेत्र सहित कई स्थानों पर खेतों में लाल झंडियां लगाकर निशानदेही की जा चुकी है. इन झंडियों से दोनों तरफ 35-35 मीटर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी. प्रशासनिक सुविधा के लिए एनएचएआई के अयोध्या कार्यालय के अंतर्गत बांसी के 19, डुमरियागंज के 27 और इटवा के 20 गांव रखे गए हैं, जबकि गोरखपुर कार्यालय के तहत बांसी तहसील के 26 गांवों को जोड़ा गया है.
अधिसूचना और प्रशासनिक प्रतिबंध
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को कानूनी रूप देने के लिए एनएचएआई ने गाटा संख्याओं और रकबे की पूरी सूची के साथ प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति विभाग को सौंपा था. विभाग ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3ए के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजा है. गजट में प्रकाशन के तुरंत बाद जिला प्रशासन स्तर से औपचारिक अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा. वहीं, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अवैध निर्माण को रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए हैं. तीनों संबंधित तहसीलों को पत्र भेजकर चिह्नित गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री, नए निर्माण कार्य और भू-उपयोग में परिवर्तन करने पर पहले ही पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
परियोजना का महत्व और आगे की राह
गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से सीधे और तेज रफ्तार से जोड़ेगा. इससे न केवल यात्रा के समय में भारी कमी आएगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. मुआवजा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देगा.