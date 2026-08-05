गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे अपडेट: बरेली के 68 गांवों से गुजरेगा, जल्द शुरू होगी जमीन अधिग्रहण

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Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति देने वाले महत्वाकांक्षी गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है. इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले चार प्रमुख जिलों बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में संयुक्त सर्वे का काम पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है. इस परियोजना के तेजी से आगे बढ़ने के कारण अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इस पर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा.
पूरा हो चुका है सर्वे
एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएं अब अंतिम चरण में हैं. एनएचएआई, राजस्व विभाग और वन विभाग की टीमों ने मिलकर बरेली से लेकर लखीमपुर तक का संयुक्त सर्वे पूरा कर लिया है. इसमें बरेली जिले की नवाबगंज और बहेड़ी तहसीलों के कुल 68 गांव भी शामिल हैं. इसके साथ ही इन सभी चारों जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अध्यापित अधिकारियों की भी आधिकारिक तौर पर नियुक्ति कर दी गई है. जिन इलाकों से यह एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है, वहां सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जमीनों की खरीद-फरोख्त पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है.
दो अलग-अलग शाखाओं को मिली जिम्मेदारी
इस विशाल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. बरेली से लखीमपुर खीरी तक के हिस्से के निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई की बरेली शाखा को सौंपी गई है, जिसके तहत नवाबगंज तहसील के 17 गांव और आगे के जिले शामिल हैं. वहीं, बहेड़ी तहसील के 51 गांवों में सड़क निर्माण का जिम्मा एनएचएआई की मुरादाबाद शाखा को दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि सर्वे जैसी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब जमीन को कैपिटल थ्री-डी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तुरंत बाद भूमि अधिग्रहण का काम तेजी पकड़ेगा.
किसानों की समस्याओं के लिए विशेष कमेटी
भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. किसानों की आपत्तियों और समस्याओं के समय पर निपटारे के लिए जिला स्तर पर एक खास कमेटी का गठन किया गया है. बरेली में विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी में वहां के संबंधित एसडीएम इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. एनएचएआई के परियोजना प्रबंधक अश्वनी चौहान ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस साल के अंत तक निर्माण कार्य धरातल पर दिखने लगेगा.
मानसून के कारण अन्य परियोजनाओं की रफ्तार धीमी
एक तरफ जहां गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानसून के मौसम ने बरेली की अन्य सड़क परियोजनाओं की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया है. झुमका तिराहा से रजऊ परसपुर तक बनाए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे रिंग रोड और बरेली-मथुरा हाईवे के चौड़ीकरण का काम इन दिनों धीमा चल रहा है. बारिश के कारण मिट्टी से जुड़े निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिए गए हैं और एनएचएआई का पूरा ध्यान इस बात पर है कि बारिश के मौसम में शहर की मौजूदा सड़कें गड्ढा मुक्त रहें ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.