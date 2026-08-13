गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे अपडेट: 103 गांवों का सर्वे पूरा, जल्द होगा जमीन अधिग्रहण

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UP Expressway Project: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जिसके बनने से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच सफर करना बेहद आसान हो जाएगा. यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे लगभग 747 किलोमीटर लंबा होगा, जो शामली से शुरू होकर गोरखपुर में सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर जाकर खत्म होगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.
गांवों का सर्वेक्षण और बिजनौर जिले में रूट
इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले गांवों का सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है. कुल 103 गांवों में से सिर्फ 3 गांवों का सर्वे बाकी बचा है, जिसे इसी महीने के अंत तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद अगले महीने यानी सितंबर में जरूरी कानूनी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके साथ ही जमीन अधिग्रहण का आधिकारिक रास्ता साफ हो जाएगा. बिजनौर जिले की बात करें तो यहां इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 56 किलोमीटर होगी. यह रूट मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 734 के अंतर्गत मंडावर-चंदक क्षेत्र और धामपुर तहसील क्षेत्र से होकर गुजरेगा. पिछले दो महीनों से एनएचएआई की तकनीकी टीम इस इलाके में लगातार मिट्टी की जांच कर रही है ताकि सड़क का सही नक्शा और संरेखण तैयार किया जा सके.
प्रभावित गांव और प्रशासनिक तैयारियां
प्रशासन ने इस परियोजना के लिए बहुत पहले ही पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी थीं. ढाई महीने पहले ही संबंधित विभाग ने नजीबाबाद, धामपुर और बिजनौर के उप-पंजीयक कार्यालयों को एक खास सूची भेजकर जिलेभर के 103 गांवों की गाटा संख्या को लॉक कर दिया था. इन प्रभावित गांवों में बिजनौर के 32, नजीबाबाद तहसील के 16 और धामपुर तहसील के 55 गांव शामिल हैं. जिन किसानों की जमीन इस एक्सप्रेसवे के दायरे में आ रही है, उनके नाम और कागजातों की सूची पूरी सावधानी के साथ तैयार की जा रही है ताकि मुआवजा बांटने और जमीन अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी न आए.
औद्योगिक गलियारे का विकास और आर्थिक लाभ
इस एक्सप्रेसवे के पास ही विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए बिजनौर तहसील में एक विशाल औद्योगिक गलियारा भी बनाया जाना तय किया गया है. यह गलियारा पपावर खुर्द, इस्लामपुर जलाल, अलीपुर माखन, खाना पट्टी, उलकपुर, स्वाहेड़ी बुजुर्ग, यूसुफाबाद, किशनपुर और मुंढाला जैसे प्रमुख गांवों में विकसित किया जाएगा. इसके लिए कुल एक हजार हेक्टेयर उपजाऊ और उपयोगी भूमि चिह्नित की गई है. जिला प्रशासन की टीम ने इस पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा को पहले ही भेज दी है. इस औद्योगिक कॉरिडोर के बन जाने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा.