गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे अपडेट: 8 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण, किसानों को मिलेगा फायदा

राज्य चुनें
Gorakhpur-Shamli Expressway Route Map: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से शामली तक बनने वाले नए हाईस्पीड एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य में बुनियादी ढांचे और आवाजाही की सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना के लिए अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की ओर से सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन को इस संबंध में औपचारिक पत्र जारी कर दिया गया है. इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एक्सप्रेसवे के साथ-साथ अन्य सहायक संरचनाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत होगी, जिसके लिए प्रशासन अब तेजी से आगे की कार्रवाई में जुट गया है.
सिद्धार्थनगर जिले में अतिरिक्त जमीन की जरूरत
सिद्धार्थनगर जिले में बांसी तहसील के अंतर्गत आने वाले आठ प्रमुख गांवों को इस नई अधिग्रहण योजना में शामिल किया गया है. एक्सप्रेसवे का केवल मुख्य मार्ग ही नहीं बनता, बल्कि इसके सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए कई अन्य निर्माण भी आवश्यक होते हैं. ओवरब्रिज, साइड की पटरियां और टोल प्लाजा जैसी सुविधाओं के आसपास सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए कुल 34.1015 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाना तय हुआ है. इन सभी निर्माण कार्यों के लिए चिन्हित जमीनों को नए सिरे से मापा जा रहा है ताकि परियोजना में किसी तरह की बाधा न आए.
किसानों की जमीन का सत्यापन प्रक्रिया
अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित की जा रही हैं. यह टीमें गांव-गांव जाकर किसानों के मालिकाना हक, खतौनी और राजस्व अभिलेखों का बारीकी से सत्यापन करेंगी. इस सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी किसान का हक न मरे और वास्तविक भू-स्वामियों की पहचान सही ढंग से हो सके. सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद ही भूमि का मुआवजा तय करने और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा.
आवागमन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई रफ्तार
गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के बन जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधा और सुगम जुड़ाव हो जाएगा. बांसी तहसील के आसपास के इलाकों में एक्सप्रेसवे बनने से न केवल सफर का समय बेहद कम होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, उद्योग और कृषि क्षेत्र को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. एक्सप्रेसवे के किनारे टोल प्लाजा और आरओबी जैसी सुविधाएं विकसित होने से इस क्षेत्र में नए व्यावसायिक केंद्र विकसित होंगे। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी पूरी संभावना है, जिससे समूचे जिले के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
प्रशासन की आगामी रणनीति
एनएचएआई से पत्र मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चिन्हित गांवों का नक्शा और जमीनों की सूची तैयार करके मौके पर जाकर निरीक्षण करें. किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें अधिग्रहण से जुड़ी सही जानकारियां दी जाएंगी ताकि बाद में किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो. पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से निपटाने की योजना बनाई गई है ताकि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के निर्धारित समयसीमा के भीतर शुरू और संपन्न कराया जा सके.