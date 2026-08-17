/गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे: सिद्धार्थनगर के 3 तहसीलों और 88 गांवों से गुजरेगा 45 किमी लंबा कॉरिडोर, व्यापार और रोजगार को मिलेगा फायदा

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Gorakhpur Shamli Expressway: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक और सड़क विकास की तैयारी शुरू हो चुकी है. जिले से गुजरने वाला गोरखपुर-शामली हाईस्पीड कॉरिडोर यानी एक्सप्रेसवे यहां के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है. इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी एक नया पंख मिलेगा. सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जिले के हर वर्ग को सीधा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है.
कहां से और कैसे गुजरेगा एक्सप्रेसवे
यह विशाल एक्सप्रेसवे जिले की सीमा के भीतर लगभग 45 किलोमीटर की लंबाई में फैला होगा. इस प्रोजेक्ट के तहत जिले की तीन प्रमुख तहसीलों बांसी, इटवा और डुमरियागंज के कुल 88 गांवों को शामिल किया गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने इन सभी गांवों में सर्वे का काम पूरा कर लिया है और खेतों में झंडी लगाकर जमीन की पैमाइश भी कर दी है. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए चिन्हित स्थानों से दोनों तरफ पैंतीस-पैंतीस मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.
तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर होगी कनेक्टिविटी
इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जिले के कई मुख्य मार्गों से जुड़ेगा. यह हाइस्पीड कॉरिडोर बांसी और बस्ती के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अट्ठाइस से कनेक्ट होगा. इसके अलावा, इटवा और डुमरियागंज के बीच इटवा-बस्ती राज्यमार्ग पर भी इसका मिलन स्थल बनाया जाएगा. साथ ही, बांसी-खलीलाबाद राज्यमार्ग को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है. इन तीन प्रमुख स्थानों पर कनेक्टिविटी मिलने से जिले के सभी तहसीलों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को इस पर चढ़ने और उतरने में भारी सहूलियत होगी.
परिवहन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
अब तक सिद्धार्थनगर जिले के कुछ हिस्से जैसे डुमरियागंज और इटवा तहसीलें मुख्य नेशनल हाईवे से थोड़ी दूर थीं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के आने से ये इलाके भी सीधे तौर पर देश के बड़े सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे को मुख्य राजमार्गों से जोड़ने के लिए दोनों तरफ विशेष पहुंच मार्ग बनाए जाएंगे. इससे न सिर्फ सफर का समय कम होगा, बल्कि व्यापारी आसानी से अपने सामान को अन्य जिलों और राज्यों तक पहुंचा सकेंगे. ट्रांसपोर्टेशन आसान होने से बाजार में रौनक बढ़ेगी.
उद्योगों और रोजगार के नए अवसर
इस एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों में भारी तेजी आने की संभावना है. चूंकि सिद्धार्थनगर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहां धान, गेंहू दलहन, तिलहन और सब्जियों का बंपर उत्पादन होता है. इस हाइवे के किनारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग उद्योग, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और कृषि उपकरणों से जुड़ी फैक्ट्रियां आसानी से स्थापित की जा सकेंगी. उद्योगों के लगने से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे जिले का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ेगा.