नाले में गिरते ही सरिया आर-पार... गोरखपुर में बुजुर्ग मजदूर की दर्दनाक मौत; निर्माण एजेंसी पर लगे गंभीर आरोप

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी. सड़क किनारे चल रहे नाला निर्माण कार्य के दौरान खुले छोड़े गए गड्ढे और उसके अंदर से निकली सरिया ने एक मजदूर की जान ले ली. बुजुर्ग मजदूर एक डेयरी फार्म में मजदूरी करता था. वह आज शाम को उधर से राह चलते हुए किसी काम से जा रहा था कि तभी अचानक असंतुलित होकर मजदूर खुले नाले में जा गिरा, जहां लोहे की सरिया उनके शरीर को आर-पार कर गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस चौकी से 100 मी. दूर हादसा

घटना पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. लोगों ने निर्माण एजेंसी की बड़ी लापरवाही को हादसे की वजह बताया है. बता दें कि गोरखपुर में पहले भी खुले नाले की वजह से जान लेवा हादसे हो चुके हैं.

देवरिया का रहने वाला था बुजुर्ग मजदूर

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान हंसराज यादव उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम गौरा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हंसराज यादव गोरखपुर में रहकर किसी डेयरी फार्म में मजदूर का काम करते थे. मंगलवार को किसी काम से पादरी बाजार की ओर गए थे. देर शाम वह सड़क किनारे से होकर जा रहे थे तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे निर्माणाधीन खुले नाले में जा गिरे. नाले के भीतर निकली लोहे की सरिया उनके शरीर में आर-पार हो गई जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे लेकिन तब तक बुजुर्ग दम तोड़ चुके थे. घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

लोगों का आरोप

लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी. न तो किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई थी और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला पूरी तरह खुला छोड़ा गया था, कहीं कोई बैरिकेडिंग नहीं थी. रात में हादसा होना तय था. प्रशासन और निर्माण एजेंसी की लापरवाही से एक गरीब आदमी की असमय जान चली गई.

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निर्माण एजेंसी की घोर लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई. लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और निर्माण कार्य से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

सुरक्षा-व्यवस्था पर उठे सवाल

पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन तय होता है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाता है.

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