विरोधी दगे कारतूस हैं....गोरखपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर बोले- NDA में सब कुछ ऑल इज वेल

Gorakhpur News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर सर्किट हाउस के एजेक्सी भवन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और NDA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया.
OP Rajbhar on Opposition:: सुभासपा अध्यक्ष व योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार किया है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वोट चोरी पहले कांग्रेस के पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था. दूसरी बार बाबा साहेब आंबेडकर को हराने में किया गया था. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विरोधी दगे हुए कारतूस है.
गोरखपुर पहुंचे योगी के मंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर सर्किट हाउस के एजेक्सी भवन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और NDA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन जीतेगा तो आप देखियेगा, नतीजे सामने आएंगे. बिहार में विपक्ष एनडीए सरकार बनाने के लिए काम कर रहा है. बिहार चुनाव में जिस तरह के बयानबाजी की जा रही है निंदनीय है.
बिहार में लालू और तेजस्वी कांग्रेस की रथ पर सवार
बिहार में जो लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी दगे हुए कारतूस हैं. कांग्रेस ने पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को धोखा दिया. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी तक लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चारा घोटाला में कांग्रेस ने उन्हें फंसाया है. हर समय कांग्रेस को गाली देते थे. अब तेजस्वी और लालू कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी तंज कसा. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि “अखिलेश ने मध्यप्रदेश चुनाव में खुद कांग्रेस को चालू पार्टी बताया था. वहीं, निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद पर बयान देते हुए कहा, उनके समाज के ही कई नेता उनका विरोध करते हैं, जिसकी वजह से गठबंधन तोड़ने की बातें सामने आई थीं.
एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान
ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है. बिहार चुनाव को लेकर राजभर ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने वहां 29 सीटों की मांग की है.
यानी साफ है कि ओम प्रकाश राजभर एक तरफ जहां विपक्ष पर हमलावर हैं, वहीं NDA में तालमेल को लेकर आश्वस्त भी दिखे.
