बाल्टी बनी मासूम का काल... डेढ़ साल की अवनी की दर्दनाक मौत; मुंडन और जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गोरखपुर से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं. जिस घर में चार दिन बाद मुंडन संस्कार और अगले दिन जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थीं, उसी घर में मातम पसर गया. बांसगांव थाना क्षेत्र के भुसवल बुजुर्ग गांव में पानी से भरी एक बाल्टी डेढ़ साल की मासूम अवनी के लिए मौत का कारण बन गई. खेलते-खेलते मासूम बाल्टी में गिर गई और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी. जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.
क्या है पूरी घटना
गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के भुसवल बुजुर्ग गांव में एक बेहद हृदयविदारक हादसा हो गया. गांव निवासी सतीश कुमार की डेढ़ वर्षीय इकलौती पुत्री अवनी अपने घर के आंगन में खेल रही थी. परिवार के लोग आठ अगस्त को होने वाले उसके मुंडन संस्कार और नौ अगस्त को जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थे. घर में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं और रिश्तेदारों के आने की चर्चा हो रही थी. इसी बीच खेलते-खेलते मासूम आंगन में रखी पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और संतुलन बिगड़ने से उसमें औंधे मुंह गिर गई. कुछ देर तक किसी का ध्यान बच्ची की ओर नहीं गया. जब काफी देर तक अवनी दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान मासूम पानी से भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिरी मिली. यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए. आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में यह खबर मिलते ही परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया.
मृत बच्ची की बुआ ने बताया
बच्ची की बुआ अर्चना ने बताया कि अवनी के पिता सतीश कुमार पटना में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करते हैं. हादसे की सूचना मिलते ही वह घर के लिए रवाना हो गए. इकलौती बेटी की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में भी इस घटना के बाद मातम का माहौल है. बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे.
महज एक पल की चूक ने डेढ़ साल की मासूम अवनी की जिंदगी छीन ली. जिस घर में कुछ दिनों बाद मुंडन संस्कार और जन्मदिन की खुशियां गूंजने वाली थीं, वहां अब सिर्फ सिसकियां और मातम है. यह हादसा हर अभिभावक के लिए एक बड़ी सीख भी है कि घर में रखी पानी से भरी बाल्टी, टब या अन्य खुले पानी के बर्तनों के आसपास छोटे बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ें.