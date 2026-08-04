बाल्टी बनी मासूम का काल... डेढ़ साल की अवनी की दर्दनाक मौत; मुंडन और जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं

क्या है पूरी घटना

गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के भुसवल बुजुर्ग गांव में एक बेहद हृदयविदारक हादसा हो गया. गांव निवासी सतीश कुमार की डेढ़ वर्षीय इकलौती पुत्री अवनी अपने घर के आंगन में खेल रही थी. परिवार के लोग आठ अगस्त को होने वाले उसके मुंडन संस्कार और नौ अगस्त को जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त थे. घर में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं और रिश्तेदारों के आने की चर्चा हो रही थी. इसी बीच खेलते-खेलते मासूम आंगन में रखी पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और संतुलन बिगड़ने से उसमें औंधे मुंह गिर गई. कुछ देर तक किसी का ध्यान बच्ची की ओर नहीं गया. जब काफी देर तक अवनी दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान मासूम पानी से भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिरी मिली. यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए. आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में यह खबर मिलते ही परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया.