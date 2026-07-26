गोरखपुर में बड़ा हादसा, रामगढ़ताल में दो नावों की टक्कर में 1 युवक की मौत, मचा हड़कंप

पुलिस जांच में जुटी

हादसे के बाद नौका विहार परिसर में चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने लखमुद्दीन को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का कारण हो सकती है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि स्पीड बोट संचालन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. रामगढ़ताल में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर स्पीड बोट संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.