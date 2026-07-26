गोरखपुर में बड़ा हादसा, रामगढ़ताल में दो नावों की टक्कर में 1 युवक की मौत, मचा हड़कंप

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित नौका विहार में रविवार रात रोमांच उस वक्त मातम में बदल गया, जब दो स्पीड बोट आमने-सामने टकरा गईं. भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे नौका विहार परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आखिर कैसे हुआ यह बड़ा हादसा?.
ऐसे हुआ हादसा
गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित नौका विहार में रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे बड़ा हादसा हो गया. तेज रफ्तार से चल रही दो स्पीड बोटों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोट में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में कुशीनगर के पीपरा गांव निवासी 21 वर्षीय लखमुद्दीन की मौत हो गई. वहीं कप्तानगंज के अजीज नगर निवासी कयामुद्दीन अंसारी समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों दोस्त कुशीनगर से रामगढ़ताल घूमने आए थे.
पुलिस जांच में जुटी
हादसे के बाद नौका विहार परिसर में चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने लखमुद्दीन को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का कारण हो सकती है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि स्पीड बोट संचालन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. रामगढ़ताल में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर स्पीड बोट संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.