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गोरखपुर में बड़ा हादसा, रामगढ़ताल में दो नावों की टक्कर में 1 युवक की मौत, मचा हड़कंप

Gorakhpur News: कुशीनगर से दो दोस्त गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल घूमने आए थे. रविवार को देर रात दो बोट आपस में टकरा गए. हादसे में एक दोस्त की मौत हो गई. कई घायल हो गए.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:53 PM IST
गोरखपुर में बड़ा हादसा, रामगढ़ताल में दो नावों की टक्कर में 1 युवक की मौत, मचा हड़कंप
Image Credit: फाइल फोटो

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