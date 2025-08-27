"दो मिनट लगेगा सबको सही करने में इस्तीफा देकर चला जाऊंगा'...महराजगंज में क्यों फूटा थानेदार का गुस्सा?

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: महाराजगंज जिले में कोठीभार थाने के थानेदार का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल कोठीभार थाना परिसर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ तीखी झड़प के दौरान थानेदार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि "ऐसी नौकरी की ऐसी की तैसी करता हूं, इस्तीफा देकर चला जाऊंगा.

जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक कोठीभार थाना क्षेत्र के बिसोखोर गांव के एक मंदिर से जुड़ा है, जहां हर तीन साल पर धार्मिक कथा और पूजा-पाठ का आयोजन होता है. मंगलवार को इस आयोजन को लेकर चंदा मांगने के दौरान गांव में कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया. हरिजन बस्ती के कुछ लोग न सिर्फ चंदा देने से मना कर दिया बल्कि हिंदू देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी भी की. इसी विवाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे. थाने का माहौल काफी गरम हो गया. इस हंगामे से थानेदार साहब काफी गुस्से में भर गए.

नौकरी छोड़ने की धमकी

इसी बीच थाने में माहौल गरमा गया और कार्यकर्ताओं व थानेदार के बीच जमकर नोकझोंक हुई. गुस्से में आकर थानेदार धर्मेंद्र सिंह ने सबके सामने नौकरी छोड़ने तक की धमकी तक दे डाली. उन्होंने कहा कि "दो मिनट लगेगा सबको सही करने में इस्तीफा देकर चला जाऊंगा. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थाने के पुलिस कर्मी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है और इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्मांतरण से जुड़े तो आरोपितों पर शांति भंग में चालान की कार्रवाई की है.

