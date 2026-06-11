पीएसी की बस ने मारी टक्कर

गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी के आगे टीवीएस एजेंसी के सामने गुरुवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार पीएसी बस और बाइक की टक्कर में दो किशोरों की जान चली गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीएसी की बस रॉन्ग साइड से गोरखपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से आ रही बाइक बस की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोर बस के नीचे आ गए और बाइक भी बस के नीचे फंस गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों किशोरों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.