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रॉन्ग साइड आ रही PAC बस ने बाइक में मारी टक्कर, गोरखपुर में दो किशोरों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया जाम

Gorakhpur Road accident: नौसढ़ चौकी के पास गलत दिशा में आ रही पीएसी बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 11, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:19 PM IST
रॉन्ग साइड आ रही PAC बस ने बाइक में मारी टक्कर, गोरखपुर में दो किशोरों की दर्दनाक मौत, परिजनों ने लगाया जाम
Image Credit: Gorakhpur Accident

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