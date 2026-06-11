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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो किशोरों की मौत हो गई. नौसढ़ चौकी के आगे बहरामपुर दक्षिणी स्थित टीवीएस एजेंसी के सामने पीएसी की एक बस की चपेट में आने से दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
पीएसी की बस ने मारी टक्कर
गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी के आगे टीवीएस एजेंसी के सामने गुरुवार की देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार पीएसी बस और बाइक की टक्कर में दो किशोरों की जान चली गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीएसी की बस रॉन्ग साइड से गोरखपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से आ रही बाइक बस की चपेट में आ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोर बस के नीचे आ गए और बाइक भी बस के नीचे फंस गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों किशोरों को इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
दोनों नाबालिग थे बाइक सवार
मृतकों की पहचान अमित और राज के रूप में हुई है. इनमें एक की उम्र करीब 13 वर्ष जबकि दूसरे की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है. दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई. दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों का आरोप था कि बस चालक की लापरवाही और गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण यह हादसा हुआ है. ग्रामीणों ने शवों को उठाने का भी विरोध किया और दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी, सीओ कोतवाली ओमकार तिवारी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और यातायात को बहाल कराया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और बस चालक की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.