'कांवड़ियों के साथ अब नहीं होगा भेदभाव...', महराजगंज में गरजे पंकज चौधरी, विपक्ष पर लगाए तुष्टिकरण के आरोप

पेपर लीक पर सख्त कदम

उन्होंने स्वीकार किया कि पर्चा लीक की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन सरकार ने पहले ही दिन से इस पर त्वरित और कठोर एक्शन लिया है. भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, इसके लिए सरकार बेहद सख्त कानून लेकर आई है. छात्र आंदोलन पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दोष छात्रों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे. माहौल को बिगड़ने से रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही सुरक्षा बलों द्वारा सीमित बल प्रयोग किया गया था. सरकार के लिए बच्चों का हित ही सर्वोपरि है.