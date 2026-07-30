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'कांवड़ियों के साथ अब नहीं होगा भेदभाव...', महराजगंज में गरजे पंकज चौधरी, विपक्ष पर लगाए तुष्टिकरण के आरोप

Maharajganj News: उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने महराजगंज के नौतनवा दौरे के दौरान अस्पताल का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, छात्र आंदोलन पर सरकार का पक्ष रखा और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की बात दोहराई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 30, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:56 PM IST
'कांवड़ियों के साथ अब नहीं होगा भेदभाव...', महराजगंज में गरजे पंकज चौधरी, विपक्ष पर लगाए तुष्टिकरण के आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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