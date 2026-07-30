'कांवड़ियों के साथ अब नहीं होगा भेदभाव...', महराजगंज में गरजे पंकज चौधरी, विपक्ष पर लगाए तुष्टिकरण के आरोप

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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आज यानी गुरुवार को महराजगंज जिले के नौतनवा पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया. अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने तहसील मुख्यालय स्थित एक नवनिर्मित अस्पताल का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया.
उद्घाटन के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों और योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है.
कांवड़ यात्रा पर राजनीति कर रहे विपक्षी दल
मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. कांवड़ यात्रा को लेकर चल रही बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कांवड़ यात्रियों के साथ खुला भेदभाव होता था.
एक विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास
भाजपा सरकार ने इस भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया है. यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. कुछ लोग इसमें भी राजनीति कर एक विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, सरकार का मुख्य दायित्व हर यात्रा को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराना है, जिसे हम बखूबी निभा रहे हैं.
छात्र आंदोलन और पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस को '84 के दंगों की याद दिलाई. पंकज चौधरी ने कहा कि देश के युवा और छात्र हमारा भविष्य हैं और भाजपा ने हमेशा नौजवानों के हितों की चिंता की है.
पेपर लीक पर सख्त कदम
उन्होंने स्वीकार किया कि पर्चा लीक की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन सरकार ने पहले ही दिन से इस पर त्वरित और कठोर एक्शन लिया है. भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, इसके लिए सरकार बेहद सख्त कानून लेकर आई है. छात्र आंदोलन पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दोष छात्रों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे. माहौल को बिगड़ने से रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही सुरक्षा बलों द्वारा सीमित बल प्रयोग किया गया था. सरकार के लिए बच्चों का हित ही सर्वोपरि है.