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मरीज को पीठ पर लादकर ले जाते वीडियो वायरल, गोरखपुर में जिला अस्पताल के दावों की खुली पोल

Gorakhpur News: गोरखपुर जिला अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर न मिलने पर एक मरीज को पीठ पर ले जाने का वीडियो वायरल हो गया. इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 15, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:07 PM IST
मरीज को पीठ पर लादकर ले जाते वीडियो वायरल, गोरखपुर में जिला अस्पताल के दावों की खुली पोल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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