मरीज को पीठ पर लादकर ले जाते वीडियो वायरल, गोरखपुर में जिला अस्पताल के दावों की खुली पोल

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है. यहां पर अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की पर्याप्त व्यवस्था होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई. हड्डी रोग विभाग में इलाज कराने पहुंचे एक मरीज को जब एक्सरे के लिए ले जाने की जरूरत पड़ी तो उसे स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिल सकी. मजबूर होकर तीमारदार ने मरीज को अपनी पीठ पर लादा और करीब 300 मीटर दूर एक्सरे कक्ष तक पहुंचाया. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.