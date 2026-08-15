मरीज को पीठ पर लादकर ले जाते वीडियो वायरल, गोरखपुर में जिला अस्पताल के दावों की खुली पोल

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के जिला अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है. यहां पर अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की पर्याप्त व्यवस्था होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई. हड्डी रोग विभाग में इलाज कराने पहुंचे एक मरीज को जब एक्सरे के लिए ले जाने की जरूरत पड़ी तो उसे स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिल सकी. मजबूर होकर तीमारदार ने मरीज को अपनी पीठ पर लादा और करीब 300 मीटर दूर एक्सरे कक्ष तक पहुंचाया. इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
300 मीटर पीठ पर लादकर ले जाना पड़ा
जहां मरीजों को बेहतर इलाज और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वायरल वीडियो में अस्पताल की व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. शुक्रवार को हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में एक मरीज उपचार कराने पहुंचा था. चिकित्सक ने जांच के लिए मरीज का एक्सरे कराने की सलाह दी. एक्सरे कक्ष ओपीडी से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है.
स्ट्रेचर-व्हीलचेयर नहीं मिली
मरीज के साथ आए तीमारदार ने उसे एक्सरे कक्ष तक पहुंचाने के लिए पहले स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की तलाश की. आरोप है कि काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद उसे यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी. आखिरकार तीमारदार ने मरीज को अपनी पीठ पर लादा और अस्पताल परिसर में करीब 300 मीटर तक उसे लेकर चलता रहा. अस्पताल परिसर में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया और देखते ही देखते अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे.
पीठ पर लादकर ले गया मरीज
सवाल यह है कि अगर जिला अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था है तो गंभीर हालत वाले मरीज को आखिर पीठ पर लादकर क्यों ले जाना पड़ा? क्या अस्पताल प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हड्डी रोग विभाग से एक्सरे कक्ष तक जाने वाले मरीजों के लिए तत्काल व्हीलचेयर या स्ट्रेचर की जरूरत पड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल अगर मरीज के परिजन खुद किसी तरह व्यवस्था नहीं कर पाते तो क्या ऐसे मरीज को इसी तरह अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा?
बुनियादी सुविधा के लिए करना पड़ता है संघर्ष
सरकारी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में जब उन्हें इलाज के साथ-साथ बुनियादी सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है. यह मामला सिर्फ एक मरीज को पीठ पर लादकर ले जाने का नहीं है... बल्कि यह उस व्यवस्था की हकीकत सामने लाता है, जहां मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के दावों और जमीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है.
जिम्मेदारों के लिए बड़ा सवाल
गोरखपुर जिला अस्पताल की यह तस्वीर जिम्मेदारों के लिए बड़ा सवाल है. मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधा आखिर मौके पर क्यों उपलब्ध नहीं थी? वायरल वीडियो के बाद अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है.