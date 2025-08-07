नाक पर ऑक्सीजन पाइप... बाइक पर मरीज! महराजगंज जिला अस्पताल से वीडियो वायरल, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

अमित त्रिपाठी/महराजगंज: महराजगंज जिला अस्पताल से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां अस्पताल के बाहर एक बीमार लड़की जिसके नाक पर ऑक्सीजन पाइप लगा है उसे मोटर साइकिल पर कहीं ले जाया जा रहा है. सवाल ये उठता है जब लड़की के ऑक्सीजन पाइप लगा है तो इतनी गंभीर हालत में उसे बाइक पर क्यों ले जाया जा रहा है. क्या एंबुलेंस उपलब्ध नहीं थी. बीमार लड़की को इस हालत में किसने अस्पताल से छुट्टी दी. वीडियो वायरल होने के बाद ऐसे ही कई सवालों की सोशल मीडिया पर लाइन लग गई है.

कुछ लोग इसे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और स्वास्थ्य महकमे में सुविधाओं का अभाव बता रहे हैं. क्योंकि इस तरह से मरीज को ले जाना कहीं न कहीं उसकी जान को खतरे में डालना है.

घटना में बताई जा रही दलाल की भूमिका

जब इस वीडियो के बारे में ज़ी मीडिया ने पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि यह वीडियो महराजगंज जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर का है. पूछताछ करने पर पता चला कि इस क्षेत्र में अक्सर दलाल सक्रिय रहते हैं. लड़की को इस तरह से अस्पताल से ले जाने में किसी दलाल की भूमिका बताई जा रही है.

वायरल वीडियो की जांच के आदेश

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है. प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एके द्विवेदी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. दलाल की पहचान की जा रही है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब जिला अस्पताल से मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाया गया हो लेकिन स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता और दलालों की सक्रियता के कारण आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलती है.

