नागेंद्र त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के सहजनवा थाने से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. थाने के मालखाने में सुरक्षित रखी गई एक पिस्टल और कारतूस रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं. यह असलहा वर्ष 2018 के चर्चित फायरिंग और हत्या के प्रयास के मुकदमे से जुड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से बरामद किया था. जांच में तत्कालीन मालखाना प्रभारी की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी दीनानाथ पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मालखानों में रखे मुकदमाती माल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.