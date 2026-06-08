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नागेंद्र त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के सहजनवा थाने से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. थाने के मालखाने में सुरक्षित रखी गई एक पिस्टल और कारतूस रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं. यह असलहा वर्ष 2018 के चर्चित फायरिंग और हत्या के प्रयास के मुकदमे से जुड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से बरामद किया था. जांच में तत्कालीन मालखाना प्रभारी की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी दीनानाथ पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और मालखानों में रखे मुकदमाती माल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.
क्या है पूरा मामला?
सहजनवा थाना क्षेत्र के वर्ष 2018 के एक फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। यह मामला नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड नंबर-10 लुचुई में हुए विवाद से जुड़ा था, जिसमें फायरिंग और हत्या के प्रयास के आरोप लगाए गए थे। बरामद असलहे को विधिक प्रक्रिया के तहत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था. फॉरेंसिक परीक्षण के बाद 25 मई 2019 को पिस्टल और कारतूस वापस सहजनवा थाने भेजे गए.
अभिलेखों के अनुसार विशेष वाहक कमलेश कुमार ने उक्त सामान तत्कालीन मालखाना प्रभारी एवं मुख्य आरक्षी दीनानाथ पाल को सुपुर्द किया था। इसकी बाकायदा मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टि भी दर्ज की गई थी। करीब छह माह पूर्व जब मालखाने का चार्ज हस्तांतरित किया जा रहा था, तब रिकॉर्ड में दर्ज उक्त पिस्टल और कारतूस मालखाने में नहीं मिले. इसके बाद विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई. जांच में मालखाने की जिम्मेदारी संभाल रहे तत्कालीन प्रभारी दीनानाथ पाल की भूमिका और लापरवाही सामने आने की बात कही गई.
रिटायर्ड दीवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज
थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र की तहरीर पर पुलिस ने सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी दीनानाथ पाल पुत्र स्वर्गीय रामबेचन पाल, निवासी रक्शा, थाना लालगंज, जनपद बस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में दर्ज असलहा और कारतूस आखिर मालखाने से कैसे गायब हुए.
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में लुचुई निवासी सत्यप्रकाश यादव की तहरीर पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सर्वशक्ति यादव, शक्ति यादव और निखिल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने विवेचना के दौरान आरोपितों के कब्जे से उक्त पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी यह असलहा न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा था.
थाने के मालखाने से मुकदमे से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य का गायब होना पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में असलहे के गायब होने की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है.
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