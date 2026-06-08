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गोरखपुर पुलिस महकमे में हड़कंप! सहजनवा थाने के मालखाने से 'मर्डर अटेंप्ट' केस की पिस्टल और कारतूस गायब, रिटायर्ड दीवान पर मुकदमा दर्ज

Gorakhpur news: यूपी के गोरखपुर जिले के सहजनवा थाने से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। थाने के मालखाने में सुरक्षित रखी गई एक पिस्टल और कारतूस रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं. इस घटना के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 08, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:20 PM IST
गोरखपुर पुलिस महकमे में हड़कंप! सहजनवा थाने के मालखाने से 'मर्डर अटेंप्ट' केस की पिस्टल और कारतूस गायब, रिटायर्ड दीवान पर मुकदमा दर्ज
Image Credit: gorakhpur news (AI Photo)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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