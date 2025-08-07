भारत-नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, विदेशी महिला समेत दो दलाल को पुलिस ने दबोचा
भारत-नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, विदेशी महिला समेत दो दलाल को पुलिस ने दबोचा

Maharajganj News: भारत-नेपाल सीमा से अवैध रूप से घुसपैठ करते समय एसएसबी और पुलिस ने एक विदेशी महिला के साथ दो दलालों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, विदेशी महिला से सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:10 PM IST
Maharajganj News/अमित त्रिपाठी:  भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी सफलता मिली. अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही एक विदेशी महिला को दो भारतीय दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया है. तीनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिला की पहचान 42 वर्षीय मिस सुपरोन के रूप में हुई है, जो थाईलैंड की रहने वाली है. वह नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रही थी और दिल्ली जाने की फिराक में थी. दो दलालों की मदद से वह पगडंडियों के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी एसएसबी और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.

पुलिस का बयान
अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया, जिसमें तीन लोग सवार थे. पूछताछ में महिला ने थाईलैंड की नागरिक होने की पुष्टि की, जबकि उसके साथ पकड़े गए पुरुषों में एक की पहचान कैलाश यादव के रूप में हुई है. फिलहाल, विदेशी महिला से सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं कि वह भारत क्यों आना चाहती थी और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है. मामले की जांच जारी है.

