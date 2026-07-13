गोरखपुर में 8.37 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, चीन और कंबोडिया भेजी जा रही थी ठगी की रकम

खुद को निवेश का कारोबारी बताता था

पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाला शिवम खुद को निवेश का कारोबारी बताता था. साइबर ठगी से अर्जित रकम से उसने एक स्कॉर्पियो वाहन भी खरीदा था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा ठगी की रकम से कितनी संपत्ति बनाई गई है. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अजनवनिया गांव निवासी मजदूर अखिलेश निषाद ने पुलिस से शिकायत की कि नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर उसके नाम पर बैंक खाता खुलवाया गया और बाद में उसका दुरुपयोग किया गया. शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई, जिसमें करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड और विदेशी कनेक्शन का खुलासा हुआ.