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गोरखपुर में 8.37 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, चीन और कंबोडिया भेजी जा रही थी ठगी की रकम

Gorakhpur news: गोरखपुर पुलिस ने साइबर ठगी के पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को भेजते थे. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 13, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:06 PM IST
गोरखपुर में 8.37 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, चीन और कंबोडिया भेजी जा रही थी ठगी की रकम
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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