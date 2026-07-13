गोरखपुर में 8.37 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, चीन और कंबोडिया भेजी जा रही थी ठगी की रकम

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से जुड़े एक अंतरराज्यीय और विदेशी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. रामगढ़ताल थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो साइबर ठगी से हासिल रकम को म्यूल बैंक खातों के जरिए क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन, लाओस और कंबोडिया तक पहुंचा रहा था. जांच में करीब 8 करोड़ 37 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है. पुलिस अब इस गिरोह के विदेशी नेटवर्क और फरार साथियों की तलाश में जुटी है.
गोरखपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता
गोरखपुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के झरवा गांव निवासी शिवम साहनी को गिरफ्तार किया है. पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के बाद रामगढ़ताल पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा. शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी के जरिए करीब 8 करोड़ 37 लाख रुपये का संदिग्ध लेनदेन किया गया.
नौकरी का झांसा देते थे
पुलिस जांच में पता चला कि शिवम साहनी अपने साथी दुर्गेश साहनी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर लोगों को अच्छी नौकरी और आर्थिक सहायता दिलाने का झांसा देता था. इसके बाद उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते और मोबाइल सिम लिए जाते. इन खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम जमा करने के लिए किया जाता था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने राजघाट, रामगढ़ताल और तिवारीपुर क्षेत्र के करीब 25 से 30 लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए थे.
चीन, लाओस और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों को भेजते थे पैसा
साइबर ठगी की रकम पहले इन खातों में जमा होती, फिर एटीएम, यूपीआई, फोनपे और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाल ली जाती थी. इसके बाद इस रकम को यूएसडीटी समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था, जिससे धन के स्रोत और गंतव्य का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था. यही डिजिटल करेंसी चीन, लाओस और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों के नेटवर्क तक भेजी जाती थी. पुलिस के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क में काम करने के बदले शिवम साहनी को लगभग 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था.
खुद को निवेश का कारोबारी बताता था
पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाला शिवम खुद को निवेश का कारोबारी बताता था. साइबर ठगी से अर्जित रकम से उसने एक स्कॉर्पियो वाहन भी खरीदा था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा ठगी की रकम से कितनी संपत्ति बनाई गई है. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अजनवनिया गांव निवासी मजदूर अखिलेश निषाद ने पुलिस से शिकायत की कि नौकरी और आर्थिक मदद का झांसा देकर उसके नाम पर बैंक खाता खुलवाया गया और बाद में उसका दुरुपयोग किया गया. शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई, जिसमें करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड और विदेशी कनेक्शन का खुलासा हुआ.
8 करोड़ रुपये लेनदेन की जानकारी मिली
एसपी सिटी निमिष पॉटील ने बताया कि साइबर ठगी से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जांच में करीब 8 करोड़ 37 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिली है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है और विदेशी नेटवर्क की भी जांच जारी है. गोरखपुर पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. अब पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, विदेशी कनेक्शन की जांच और साइबर ठगी से अर्जित संपत्तियों का भी पता लगा रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है.