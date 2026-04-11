'दुल्हनिया' गैंग का पर्दाफाश, पहले शादी का झांसा, फिर पुलिस बनकर करते थे वसूली

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में शादी के नाम पर ठगी का ऐसा खेल सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां एक संगठित गिरोह नकली दुल्हन के जरिए पहले शादी करवाता था और फिर खुद को पुलिस बताकर दूल्हे और उसके परिवार को धमकाकर लाखों रुपये वसूलता था. पुलिस ने इस सनसनीखेज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि फर्जी दुल्हन समेत दो महिलाएं अब भी फरार हैं.

यह है पूरा मामला

गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र में सक्रिय यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से ठगी को अंजाम देता था. गिरोह के सदस्य बाहर के राज्यों के युवकों को शादी का झांसा देकर गोरखपुर बुलाते थे. इसके बाद यहां एक युवती से पूरी रस्मों के साथ शादी कराई जाती, लेकिन शादी के तुरंत बाद शुरू होता था असली खेल. गिरोह के सदस्य खुद को पुलिसकर्मी बताकर मौके पर पहुंचते दूल्हे और उसके परिवार को बंधक बनाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देते और डर के माहौल में लाखों रुपये वसूल लिए जाते.

राजस्थान के युवक को बनाया शिकार

ताजा मामले में राजस्थान के कोटा निवासी युवक को इसी तरह जाल में फंसाया गया. दलाल के जरिए उसे गोरखपुर बुलाकर शादी कराई गई और फिर गिरोह के सरगना अंकुर सिंह ने खुद को इंस्पेक्टर बताकर परिवार को धमकाया और करीब 3 लाख 11 हजार रुपये वसूल लिए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर अंकुर सिंह समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से करीब 1 लाख 65 हजार रुपये, फर्जी पुलिस आईडी और आधार कार्ड बरामद हुए हैं. फिलहाल इस पूरे गिरोह की अहम कड़ी नकली दुल्हन और उसकी साथी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है.

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शादी जैसे मामलों में जांच पड़ताल करने की अपील

एसपी नॉर्थ गोरखपुर ज्ञानेन्द्र नाथ ने बताया कि मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह एक संगठित गिरोह है, जो अंतरराज्यीय स्तर पर लोगों को शादी के नाम पर बुलाकर ठगी करता था. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है बाकी की तलाश जारी है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शादी जैसे मामलों में पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें क्योंकि अब रिश्तों के नाम पर भी ठगी का यह खतरनाक खेल सामने आ चुका है.

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