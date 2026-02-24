Advertisement
गोरखपुर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़, 24 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश तेज

Gorakhpur News:  गोरखपुर जिले में एक महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और बैड टच करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.  जबकि तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमों के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:13 PM IST
गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले  से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (गोरखपुर)  में कार्यरत एक महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ और बैड टच की गंभीर घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं तीसरे फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

कब की है ये घटना?
घटना 22 फरवरी की रात एम्स थाना क्षेत्र की है, जब कुछ युवकों ने महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की. घटना सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ कश्यप ने चार पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए.

आरोपियों की पहचान
पुलिस की सक्रियता का असर 23 फरवरी की देर शाम देखने को मिला, जब दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवरिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के उमा नगर निवासी सूरज गुप्ता और रामनाथ उत्तरी निवासी अमृत विश्वकर्मा के रूप में हुई है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है.

एसपी सिटी का बयान
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि दर्ज मुकदमे के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बताया जा रहा है कि इस मामले को मीडिया में प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई और तेज हुई. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

