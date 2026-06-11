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फर्जी QR बॉक्स का साम्राज्य ध्वस्त! गोरखपुर पुलिस ने खोली साइबर अपराध की काली दुनिया

Gorakhpur Cyber Fraud: गोरखपुर पुलिस ने साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह फर्जी मर्चेंट अकाउंट और QR साउंड बॉक्स के जरिए साइबर ठगों को मदद पहुंचा रहा था.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST
फर्जी QR बॉक्स का साम्राज्य ध्वस्त! गोरखपुर पुलिस ने खोली साइबर अपराध की काली दुनिया
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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