ठगी का पूरा मॉडस ऑपेरंडी (तरीका) समझिए

संकेत लोगों के फर्जी या बहला-फुसलाकर लिए गए दस्तावेजों (पैन और आईडी कार्ड) का इस्तेमाल करता था. वह सामान्य बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) को फर्जी तरीके से 'मर्चेंट अकाउंट' में बदल देता था. इसके बाद उन्हीं मर्चेंट खातों पर आधारित क्यूआर साउंड बॉक्स तैयार किए जाते थे. चूंकि सामान्य खातों में लेनदेन की एक सीमित लिमिट होती है, जबकि मर्चेंट खातों से रोजाना लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, इसलिए साइबर ठग इस नेटवर्क का इस्तेमाल देश भर से ठगे गए करोड़ों रुपये को आसानी से इधर-उधर (रूट) करने के लिए करते थे.