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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने साइबर अपराध की दुनिया में तहलका मचाने वाले एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके कारनामे सुनकर अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए हैं. इस गिरोह ने ऑनलाइन ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी मर्चेंट अकाउंट और क्यूआर (QR) साउंड बॉक्स का पूरा समानांतर नेटवर्क खड़ा कर रखा था.
पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 1,308 क्यूआर बॉक्स, 866 स्कैनर, कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए हैं, जिसे यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक माना जा रहा है.
शर्ट सफेद, का नामे काले: यह है मास्टरमाइंड संकेत रॉय
पुलिस की गिरफ्त में आए तीन आरोपियों में सबसे मुख्य नाम संकेत रॉय का है, जो कुशीनगर का रहने वाला है. संकेत के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र का तौहीद आलम और शाहपुर का राज सिंह भी दबोचा गया है.
बिहार के नेटवर्क से मिला आइडिया, ऐसे चलता था खेल
पुलिस के मुताबिक, मास्टरमाइंड संकेत रॉय पहले मशहूर डिजिटल पेमेंट कंपनी 'भारत पे' (BharatPe) में काम कर चुका है. नौकरी के दौरान उसने क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स सिस्टम और बैंकिंग लूपहोल्स (कमियों) को बारीकी से समझा. नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए किया. जांच में पता चला है कि संकेत रॉय की मुलाकात कुछ समय पहले बिहार के सिवान के एक युवक से हुई थी. उसी के बाद उसने फर्जी क्यूआर बॉक्स का यह धंधा शुरू किया.
ठगी का पूरा मॉडस ऑपेरंडी (तरीका) समझिए
संकेत लोगों के फर्जी या बहला-फुसलाकर लिए गए दस्तावेजों (पैन और आईडी कार्ड) का इस्तेमाल करता था. वह सामान्य बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) को फर्जी तरीके से 'मर्चेंट अकाउंट' में बदल देता था. इसके बाद उन्हीं मर्चेंट खातों पर आधारित क्यूआर साउंड बॉक्स तैयार किए जाते थे. चूंकि सामान्य खातों में लेनदेन की एक सीमित लिमिट होती है, जबकि मर्चेंट खातों से रोजाना लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, इसलिए साइबर ठग इस नेटवर्क का इस्तेमाल देश भर से ठगे गए करोड़ों रुपये को आसानी से इधर-उधर (रूट) करने के लिए करते थे.
ढाई हजार में डील और हिस्ट्रीशीटर का कनेक्शन
संकेत राय एक फर्जी क्यूआर बॉक्स तैयार करने के एवज में साइबर ठगों से करीब 2,500 रुपये वसूलता था. फर्जी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तैयार करने के काम में उसने तौहीद और राज सिंह को लगा रखा था, जिन्हें प्रति बॉक्स कमीशन मिलता था. हैरानी की बात यह है कि आरोपी गोरखपुर में एक हिस्ट्रीशीटर के मकान में किराए पर कमरा लेकर इस पूरे काले साम्राज्य को चला रहा था. पुलिस अब उस हिस्ट्रीशीटर की भूमिका की भी जांच कर रही है.
1500 से ज्यादा खाते बदले, अब दुबई भागने की फिराक में था मास्टरमाइंड
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक 1,500 से अधिक सामान्य खातों को मर्चेंट खातों में बदलकर देश भर के साइबर अपराधियों को सप्लाई कर चुका था. इन खातों के जरिए देश भर में करोड़ों रुपये की ठगी का ट्रांजैक्शन हुआ है. साइबर कमांडो टीम की जांच में देश के कई अन्य बड़े साइबर अपराधियों के नाम भी सामने आए हैं.
पुलिस का बयान
गोरखपुर पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरोह देश की डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती दे रहा था. मास्टरमाइंड संकेत राय इस खेल से करोड़ों कमाकर विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन समय रहते उसे दबोच लिया गया. फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने तथा अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.