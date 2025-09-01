Kushinagar News: कमरे में प्रेमी संग पत्नी, सिपाही पति ने बाहर जड़ा ताला, मौके पर पहुंची पुलिस भी हालात देख रह गई दंग

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सिपाही पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया.पति ने कमरे पर ताला लगाकर प्रेमी को बंद कर दिया. इसके बाद जो हंगामा हुआ उसकी चर्चा पूरे पुलिस महकमे में हो रही है क्योंकि प्रेमी, पति और पत्नी तीनों ही पुलिस में हैं.
Trending Photos
कुशीनगर: जिले के शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी नगर इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक पुलिस कांस्टेबल ने अचानक घर लौटकर अपनी पत्नी को उसके प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद जो हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ उसका वीडियो भी सामने आया है. मामला पति-पत्नी दोनों के सिपाही होने के कारण पुलिस महकमे में भी चर्चा का विषय बन गया.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, बलिया निवासी मिथिलेश यादव कुशीनगर में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हैं. उनकी शादी 6 फरवरी 2025 को सुल्तानपुर की रहने वाली सिम्पी यादव से हुई थी. सिम्पी भी कसया थाने में सिपाही है. दोनों शादी के बाद किराए के मकान में रह रहे थे.
घर में बंद मिला प्रेमी
मिथिलेश को लंबे समय से शक था कि ड्यूटी पर जाने के बाद पत्नी किसी और से मिलती है रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह अचानक ड्यूटी छोड़कर घर पहुंचे. दरवाजा खोलते ही उन्होंने पत्नी को उसके प्रेमी विश्वनाथ राय (कसही निवासी कॉन्स्टेबल) के साथ कमरे में पाया.
मिथिलेश के विरोध करने पर पत्नी ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया और प्रेमी को अंदर बंद कर दिया. काफी कहने के बावजूद दरवाजा नहीं खोला गया. इसके बाद मिथिलेश ने तवे से ताला तोड़ा और लात मारकर दरवाजा खुलवाया. जैसे ही प्रेमी बाहर आया, उसने पति से हाथापाई शुरू कर दी.
पुलिस ने किया हस्तक्षेप
सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस दौरान मोहल्ले में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.
ये भी पढ़ें: जबरन निकाह, ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख ऐंठे... युवक ने मरने से पहले वीडियो में खोला मां-बेटी का काला चिट्ठा
पति का गंभीर आरोप
मिथिलेश ने बताया कि शादी के बाद उनकी पत्नी केवल कुछ दिन ही साथ रही. बाद में उसका संबंध विश्वनाथ राय से हो गया. कई बार मना करने के बावजूद दोनों का रिश्ता जारी रहा. मिथिलेश का कहना है कि पत्नी और उसका प्रेमी उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पति ने साफ कहा है कि अब वह पत्नी को अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें जान का खतरा है.