Kushinagar News: कुशीनगर में 'पुष्पा' जैसा कांड, नदी में छुपा कर रखा था 50 लाख का 'लाल सोना'

प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तस्करों ने साउथ की मशहूर सुपर हिट फिल्म पुष्पा से आइडिया लेते हुए लाल सोना कहे जाने वाली खैर की लकड़ी को नदी में छुपा दिया. लेकिन पुलिस भी तस्करों से दो कदम आगे निकली. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नदी में छुपाई गई 46 बोटा लकड़ी बरामद की है. बरामद खैर की लकड़ी की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

क्या है पूरी घटना

कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने तस्करों के मंसूबों पर करारी चोट की है. टीम ने नदी से खैर की 46 बोटा लकड़ी बरामद की है. खैर की लकड़ी को स्थानीय भाषा में ''लाल सोना'' कहा जाता है. बरामद लकड़ी की कीमत 50 लाख रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है.

अज्ञात तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक तस्करों ने लकड़ी को पुलिस और वन विभाग की नजरों से बचाने के लिए नदी में छिपाकर रखा था. आशंका जताई जा रही है कि ये खैर लकड़ी महराजगंज जिले के सोहगीबरवा जंगल से अवैध रूप से काटकर लाई गई थी. फिलहाल वन विभाग ने लकड़ी को कब्जे में लेकर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तस्करों की तलाश तेज कर दी है.

प्रभागीय वनाधिकारी कुशीनगर ने बताया

कुशीनगर के प्रभागीय वनाधिकारी वरुण सिंह ने बताया कि जिले में खैर लकड़ी की तस्करी का ये मामला वाकई चौंकाने वाला है. फिलहाल वन विभाग ने बरामदगी कर तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है... और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस काले कारोबार से जुड़े और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.