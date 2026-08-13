PUBG ने कर्ज में डुबाया, पिता से पैसे ऐंठने के लिए रची अपहरण की साजिश, AI से फूटी आंख की फोटो भेज मांगी फिरौती

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के साथ-साथ परिवार को भी हैरान कर दिया. यहां PUBG गेम में रुपये हारने और कर्ज में डूबे 11वीं के एक छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली. अपने ही पिता से एक लाख रुपये ऐंठने के लिए उसने पहले अपना मोबाइल बंद किया और फिर पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर पिता के व्हाट्सएप पर फिरौती का मैसेज भेजा.
यह है पूरा मामला
पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए छात्र ने जो अगला कदम उठाया उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए. बेटे ने AI की मदद से (फूटी) आंख को गंभीर चोट पहुंची होने जैसी तस्वीर तैयार करवाई और पिता को भेज दी. साथ में धमकी दी कि रुपये नहीं मिले तो हालत और खराब कर दी जाएगी. तस्वीर देखकर व्यापारी पिता घबरा गए और तत्काल सिकरीगंज थाने पहुंचे. पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और करीब सवा दो घंटे में युवक को उरूवा से उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया. पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई, उसने पुलिस के साथ ही सबको चौंका दिया.
खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची
छात्र के द्वारा रची गई मनगढ़ंत कहानी का मामला संतकबीरनगर जिले के धनघटा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. किशोर 11वीं कक्षा का छात्र है और उसके पिता व्यापार करते हैं. पुलिस के मुताबिक, किशोर PUBG गेम खेलने का आदी था. गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज बढ़ता गया. पॉकेट मनी खत्म हुई तो उसने दोस्तों से भी रुपये उधार ले लिए. कर्ज चुकाने के लिए रुपये की जरूरत थी, लेकिन घर से सीधे पैसे मांगने की स्थिति नहीं थी. इसी के बाद किशोर ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी तैयार कर पिता से एक लाख रुपये ऐंठने की साजिश रची.
मोबाइल बंद कर पिता को भेजा मैसेज
साजिश के तहत किशोर ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया. इसके बाद पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए पिता के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया. मैसेज में एक लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. इसके बाद साजिश को असली दिखाने के लिए AI की मदद से ऐसी तस्वीर तैयार करवाई गई, जिसमें उसकी आंख पर गंभीर चोट जैसी स्थिति दिखाई गई. तस्वीर पिता को भेजते हुए धमकी दी गई कि अगर रुपये नहीं मिले तो हालत और खराब कर दी जाएगी. अपने बेटे की ऐसी तस्वीर देखकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई. परिवार में हड़कंप मच गया और पिता तत्काल पुलिस के पास पहुंचे.
पुलिस ने लोकेशन खोज निकाली
मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखपुर के सिकरीगंज थाने की पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की. पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी जांच का सहारा लिया. युवक का मोबाइल बंद था, लेकिन उसने पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल किया था. यही उसकी पूरी साजिश की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई. पुलिस को तकनीकी जांच से अहम सुराग मिला और टीम ने तेजी से उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की. करीब सवा दो घंटे की कार्रवाई के बाद पुलिस ने युवक को उरूवा स्थित उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया.
PUBG गेम में रुपये हारने के बाद बढ़ गया था कर्ज
पुलिस की पूछताछ में किशोर ने खुद ही पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. उसने बताया कि PUBG गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज हो गया था. पॉकेट मनी खत्म हो चुकी थी और दोस्तों से लिया गया कर्ज भी चुकाना था. इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने पिता से एक लाख रुपये लेने की योजना बनाई और खुद के अपहरण की कहानी गढ़ दी, लेकिन AI से बनाई गई तस्वीर की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है. पुलिस के मुताबिक, किशोर ने बताया कि उसे खुद AI से तस्वीर तैयार करना नहीं आ रहा था. इसके बाद उसने दिल्ली में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र से संपर्क किया और उसे अपनी तस्वीर भेजी.
दिल्ली में रहने वाली महिला मित्र से बनवाई एआई तस्वीर
महिला मित्र की मदद से AI जेनरेटेड तस्वीर तैयार करवाई गई. इसके बाद वही तस्वीर पिता को भेजकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. यानी बेटे ने पहले गेम में पैसे गंवाए, फिर कर्ज में फंसा और आखिरकार पिता को डराकर रुपये हासिल करने के लिए अपने ही अपहरण की फर्जी कहानी खड़ी कर दी. एक तरफ PUBG गेम में हार और बढ़ता कर्ज था, तो दूसरी तरफ पिता से पैसे ऐंठने की कोशिश. किशोर ने AI तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी झूठी कहानी को असली दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच ने महज सवा दो घंटे में पूरे फर्जी अपहरण का पर्दाफाश कर दिया.