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PUBG ने कर्ज में डुबाया, पिता से पैसे ऐंठने के लिए रची अपहरण की साजिश, AI से फूटी आंख की फोटो भेज मांगी फिरौती

Gorakhpur News: संतकबीरनगर के धनघटा क्षेत्र में एक 11वीं के छात्र ने पबजी में रुपये हारा तो खुद के अपहरण की साजिश रच डाली. पिता को AI तस्वीर भेजकर 1 लाख रुपये की फिरौती मांग ली.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 13, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:34 PM IST
PUBG ने कर्ज में डुबाया, पिता से पैसे ऐंठने के लिए रची अपहरण की साजिश, AI से फूटी आंख की फोटो भेज मांगी फिरौती
Image Credit: AI Image

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