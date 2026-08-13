PUBG ने कर्ज में डुबाया, पिता से पैसे ऐंठने के लिए रची अपहरण की साजिश, AI से फूटी आंख की फोटो भेज मांगी फिरौती

PUBG गेम में रुपये हारने के बाद बढ़ गया था कर्ज

पुलिस की पूछताछ में किशोर ने खुद ही पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. उसने बताया कि PUBG गेम में रुपये हारने के बाद उस पर कर्ज हो गया था. पॉकेट मनी खत्म हो चुकी थी और दोस्तों से लिया गया कर्ज भी चुकाना था. इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने पिता से एक लाख रुपये लेने की योजना बनाई और खुद के अपहरण की कहानी गढ़ दी, लेकिन AI से बनाई गई तस्वीर की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है. पुलिस के मुताबिक, किशोर ने बताया कि उसे खुद AI से तस्वीर तैयार करना नहीं आ रहा था. इसके बाद उसने दिल्ली में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र से संपर्क किया और उसे अपनी तस्वीर भेजी.