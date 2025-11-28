Advertisement
पूर्वांचल को मिलेगी नई रेल लाइन, बनेंगे 11 नए रेलवे स्टेशन, यूपी-बिहार को मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी

Purvanchal connectivity: पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है. सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना में काम तेजी से आगे की और बढ़ रहा है. इसी मार्ग पर 11 नए रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी भी है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:42 PM IST
Sahjanwa-Dohrighat rail line: कभी लंबी दूरी और धीमी ट्रेन कनेक्टिविटी की शिकायत करने वाला पूर्वांचल आज एक नई रेल क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना की रफ्तार आगे बढ़ चुकी है.  इसी रास्ते पर प्रस्तावित 11 नए रेलवे स्टेशन अंतिम रूप लेने की कगार पर हैं. काफी लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था जो पूरा होने की कगार पर है, जिससे गोरखपुर, वाराणसी, छपरा और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों का सफर नए और आसान मार्ग से संभव हो जाएगा.

तीन चरणों में परियोजना
पूर्वोत्तर रेलवे की सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना के तहत 11 नए स्टेशन बनाए जाएंगे. यह परियोजना तीन चरणों में पूरी होगी, जिसमें पहले चरण में सहजनवा से बांसगांव तक लाइन बिछेगी. 

पूर्वांचल के लिए खुलेगा नया मार्ग
इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. इस रेल लाइन से गोरखपुर, वाराणसी, छपरा और प्रयागराज के लिए नया मार्ग खुल जाएगा, जिससे पूर्वांचल के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा.  दक्षिणांचल के लोगों को आज भी 50 किमी की दूरी तय करने पर ट्रेन मिलती है. रोजगार सृजन के साथ क्षेत्र का विकास होगा.  17 दिसंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस नई रेल लाइन को हरी झंडी मिली थी.

403 हेक्टेयर जमीन की जरूरत
कुल 112 गांवों में 403.29 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की जानी है, जिसमें से 57.19 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है. पहले चरण का जरूरी जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि बाकी के लिए काम तेजी  से चल रहा है. 

81.17 किलोमीटर लंबी परियोजना, 1320 करोड़ रुपये का स्वीकृत बजट
पूर्वोत्तर रेलवे की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई 81.17 किलोमीटर होगी. इसके लिए 1320 करोड़ रुपये का बजट पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है.

11 नए रेलवे स्टेशन, इनके स्थान तय
नई रेल लाइन पर बनने वाले प्रस्तावित स्टेशन इस प्रकार रहेंगे:

पिपरौली-सहजना
उनवल-बढ़नी
खजनी-छताई
बैदौली बाबू-बैदौली बाबू
बांसगांव-मंझगांवा
बनवारपार-बाथखुर्द
गोला बाजार-रीमा
ऊरुवा बाजार-गौरखास
भरौली-मरचीयार बुजुर्ग
न्यू दोहरीघाट-बुढ़ावल
बड़हलगंज-तिहा मोहम्मदपुर

इन स्टेशनों के विकसित हो जाने से दक्षिणांचल के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. 

सरयू नदी पर1200 मीटर लंबा रेल पुल
परियोजना में सरयू नदी पर 1200 मीटर लंबा विशाल रेलवे पुल बनाया जाएगा, जो इस पूरी लाइन का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा होगा. इसके अलावा 2 उपरिगामी पुल, 15 अंडरपास,11 बड़े पुल, 47 छोटे पुल बनेंगे. कई स्थानों पर निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है. 

