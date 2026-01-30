Advertisement
गुड न्यूज! यूपी के इस जिले में तैयार हुआ 12 KM का फोरलेन, बिहार-नेपाल तक सफर होगा फर्राटेदार

Gorakhpur News:  गोरखपुर को  अब शानदार फोरलेन सड़क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है. भटहट से बांसस्थान तक करीब 12 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का निर्माण अंतिम चरण में है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:41 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को योगी सरकार ने आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है. प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय को अब शानदार फोरलेन रोड कनेक्टिविटी मिलने जा रही है. भटहट से बांसस्थान तक करीब 12 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का निर्माण अंतिम चरण में है. सड़क के चालू होते ही आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच आसान होगी और बिना साइड इफेक्ट वाली आयुष चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान और तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है.

योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के भटहट क्षेत्र के पिपरी गांव में स्थापित किया गया है. विश्वविद्यालय के संचालन के साथ ही आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति आमजन का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है. अब इस विश्वविद्यालय तक सुगम आवागमन के लिए भटहट से बांसस्थान तक 11.60 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. यह परियोजना न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

कितना हुआ खर्च?
लोक निर्माण विभाग खंड–3 के अनुसार, 689.35 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस फोरलेन परियोजना का कार्य 24 मार्च 2023 को शुरू हुआ था. वर्तमान में सड़क निर्माण का 95 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है. शेष कार्य तेजी से कराया जा रहा है.

मार्च महीने के अंत तक सभी कार्य पूर्ण कर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पण की तैयारी की जा रही है. मंडलायुक्त अनिल ढींगरा का कहना है कि फोरलेन सड़क बनने से न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि बिहार और नेपाल से आने वाले मरीजों के लिए भी आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी. इससे आयुर्वेद और योग चिकित्सा का दायरा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित होगा.

बेहतर सड़क, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के साथ गोरखपुर अब आयुष चिकित्सा का बड़ा केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. 

और पढे़ं: इंतजार खत्म....खुलने को तैयार यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 6 घंटे में तय होगा 594 किमी का सफर

यूपी में बनेगा 91 KM  लंबा लिंक एक्सप्रेसवे,  जुड़ेगा आगरा-लखनऊ और गंगा एक्सप्रेसवे, भूमि अधिग्रहण शुरू 

Gorakhpur News

