गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी: पैडलेगंज-ट्रांसपोर्टनगर सिक्सलेन फ्लाईओवर तैयार

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Gorakhpur News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के यातायात को नई गति और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई जा रही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का काम अब पूरा हो चुका है. पैडलेगंज से ट्रांसपोर्टनगर तक बने नए सिक्सलेन फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास पर बने फोरलेन फ्लाईओवर के निर्माण के बाद अब इनके जल्द लोकार्पण की तैयारी है.
जाम से मिलेगी स्थायी मुक्ति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों से शुरू की गई यह परियोजना शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है. ट्रांसपोर्टनगर, महेवा, रुस्तमपुर, नहर रोड और देवरिया बाईपास पर अक्सर लगने वाले भीषण जाम से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब इन फ्लाईओवरों के तैयार हो जाने से वाहन चालकों को जाम के झाम से बड़ी राहत मिलेगी और वे कम समय में अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे.
लोकार्पण की तैयारी और शटरिंग हटाने का काम
निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब पुल के नीचे से निर्माण सामग्री और शटरिंग को हटाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है. सेतु निगम के महाप्रबंधक के अनुसार, निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है और इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. माना जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले ही इन फ्लाईओवरों का भव्य लोकार्पण किया जा सकता है। शटरिंग हटने के बाद इन रास्तों पर आम आवागमन पूरी तरह सुचारू हो जाएगा.
लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का कायाकल्प
फ्लाईओवर के साथ-साथ उनके नीचे की सड़कों को भी बेहतर बनाया जा रहा है. इन सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपी गई है. विभाग ने पैडलेगंज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया है. जैसे ही फ्लाईओवर पर यातायात पूरी तरह शुरू होगा, सड़क का बाकी हिस्सा भी तुरंत तैयार कर दिया जाएगा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए सफर बेहद सुखद हो जाएगा.
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