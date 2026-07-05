गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी: पैडलेगंज-ट्रांसपोर्टनगर सिक्सलेन फ्लाईओवर तैयार

लोकार्पण की तैयारी और शटरिंग हटाने का काम

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब पुल के नीचे से निर्माण सामग्री और शटरिंग को हटाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है. सेतु निगम के महाप्रबंधक के अनुसार, निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है और इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. माना जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले ही इन फ्लाईओवरों का भव्य लोकार्पण किया जा सकता है। शटरिंग हटने के बाद इन रास्तों पर आम आवागमन पूरी तरह सुचारू हो जाएगा.