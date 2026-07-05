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गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी: पैडलेगंज-ट्रांसपोर्टनगर सिक्सलेन फ्लाईओवर तैयार

Gorakhpur News : गोरखपुर शहर के यातायात को नई गति और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई जा रही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का काम अब पूरा हो चुका है. पैडलेगंज से ट्रांसपोर्टनगर तक बने नए सिक्सलेन फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास पर बने फोरलेन फ्लाईओवर के निर्माण के बाद अब इनके जल्द लोकार्पण की तैयारी है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 05, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:08 PM IST
गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी: पैडलेगंज-ट्रांसपोर्टनगर सिक्सलेन फ्लाईओवर तैयार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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