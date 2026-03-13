Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

करोड़ों की सड़क 15 दिन में ढेर! बलरामपुर में हाथ से उखड़ने लगी नई रोड, वायरल वीडियो ने खोली निर्माण की पोल

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:59 PM IST
बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी :उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाल ही में बनी सड़क की परत हाथ से उखड़ती हुई दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह सड़क सिसई-दुर्गापुर मार्ग पर बनी है और इसका निर्माण महज 10 से 15 दिन पहले ही कराया गया था.

जानें पूरा मामला ? 
दरअसल, यह वायरल हो रहे करीब 33 सेकंड के इस वीडियो में एक युवक सड़क की सतह को हाथ से ही उखाड़कर दिखाता नजर आ रहा है. युवक का नाम संतोष मिश्रा बताया जा रहा है. वीडियो में वह सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है.वीडियो में संतोष मिश्रा कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस मार्ग का निर्माण वर्षों बाद कराया गया था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी उम्मीदें थीं.लेकिन सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब है कि कुछ ही दिनों में इसकी परत उखड़ने लगी है.

उनका कहना है कि यदि सड़क का निर्माण सही मानकों के अनुसार किया गया होता तो इतनी जल्दी इसकी स्थिति खराब नहीं होती. युवक ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अभी से सड़क की यह हालत है तो आगे यह सड़क कितने समय तक टिक पाएगी, यह बड़ा सवाल है.

पहले भी वायरल हो चुका है वीडियो
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी सड़क से जुड़ा करीब 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस वीडियो में भी सड़क की परत हाथ से उखड़ती हुई दिखाई दे रही थी.अब दूसरा वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर चर्चा तेज हो गई है. साथ ही संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

करीब 1.57 करोड़ रुपये की लागत से बन रही सड़क
जानकारी के अनुसार, सिसई-दुर्गापुर मार्ग का निर्माण कृषि विभाग के मंडी परिषद बलरामपुर की ओर से कराया जा रहा है. करीब 2 किलोमीटर 400 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 1 करोड़ 57 लाख 90 हजार रुपये की लागत आ रही है.इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद सड़क की स्थिति को लेकर सामने आए वीडियो ने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है.

जांच और कार्रवाई की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का सही तरीके से पालन किया गया होता तो सड़क इतनी जल्दी खराब नहीं होती. लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.हालांकि इस मामले में अभी तक संबंधित विभाग या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

 

