Balrampur News: डीएम और एसपी आवास के पास मूकबधिर युवती से रेप! दर‍िंदे से बचने के लिए सड़क पर लगाई दौड़
Balrampur News: डीएम और एसपी आवास के पास मूकबधिर युवती से रेप! दर‍िंदे से बचने के लिए सड़क पर लगाई दौड़

Balrampur News: बलरामपुर में इंसानियत को शर्मसार करने करने वाली घटना सामने आई है. यहां नानी के घर से लौट रही एक मूक बधिर युवती के साथ रेप का आरोप है. घटनास्‍थल से कुछ ही दूरी पर डीएम और एसपी साहब का आवास भी है.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 12, 2025, 08:44 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Balrampur News: हर जिले में डीएम, एसपी और एसडीएम की तैनाती होती है ताकि अपराध और कानून व्‍यवस्‍था दुरुस्‍त बनी रहे. यूपी के बलरामपुर में डीएम, एसपी और एसडीएम आवास के पास एक मूकबधिर युवती के साथ रेप की घटना सामने आई है. गौर करने वाली बात है नौकरशाहों ने खुद की सुविधा के लिए एक पुलिस चौकी भी बनवा रखी है. पुलिस चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े म‍िले. यह पुलिस चौकी घटनास्‍थल से 20 मीटर की दूरी पर है.  

मूकबधिर युवती से रेप का आरोप 
पीड़‍िता के परिजनों ने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे 22 वर्षीय मूकबधिर बेटी अपनी ननिहाल से घर लौट रही थी. उसका घर डीएम आवास के पास स्थित है. आरोप है कि रास्ते में ही एक युवक ने उसे जबरन उठाकर सुनसान खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया. युवती बोल नहीं सकती, जिसके चलते वह शोर भी नहीं मचा पाई और आरोपी घटना के बाद फरार हो गया. पीड़िता के घर न पहुंचने पर परिजनों ने करीब एक घंटे तक उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान वह खेत में संदिग्ध हालत में मिली. आनन-फानन में उसे जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. 

14 सेकंड का वीडियो भी वायरल 
घटना का एक 14 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें युवती भागती हुई दिखाई दे रही है. यह वीडियो एसपी आवास के पास के कैमरे में कैद हुआ है. हैरानी की बात है कि बहादुरपुर पुलिस चौकी पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को वारदात की भनक तक नहीं लगी. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने संवेदनशील इलाके में, जहां जिले के शीर्ष अधिकारियों के आवास मौजूद हैं, वहां इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है. 

लोगों में भय का माहौल 
परिजनों ने मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए. वहीं, देहात कोतवाली प्रभारी बीएन सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. इस घटना ने जिले में भय का माहौल पैदा कर दिया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिस चौकी और अधिकारियों के आवास के इतने करीब इस तरह की घटना हो सकती है, तो दूरदराज के इलाकों में आम जनता कितनी सुरक्षित है?. 

